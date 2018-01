Boca busca escapar ante Colón, con los colombianos

Luego de la pretemporada de verano en Los Cardales y la incorporación de varios refuerzos que sacudieron el mercado de pases como el caso de Carlos Tevez, finalmente el equipo de Guillermo Barros Schelotto iniciará la competencia oficial este año. El técnico dio algunos indicios sobre la posible formación y contará con el Apache desde el arranque. El último partido de Carlitos con la azul y oro había sido casualmente contra Colón en el 2016, cuando se impuso por 4-1 en La Bombonera.

El once que se perfila como titular no tiene grandes variaciones respecto de la alineación que el Mellizo venía utilizando el año pasado, salvo el cambio de esquema del 4-3-3 por un 4-2-3-1. En la defensa estarán presentes Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán y Frank Fabra, que parece haberle ganado la pulseada a Emmanuel Mas. Completarán el equipo Wilmar Barrios, Nahitan Nández, Edwin Cardona, Carlos Tevez, Cristian Pavón y Walter Bou, que desplazó a Ramón Ábila. Boca parece haber pasado el sacudón que significó el escándalo de la peluquería en el que tres futbolistas colombianos (Fabra, Cardona y Barrios) se vieron involucrados, y tendrán un lugar entre los once que saldrán a la cancha. El Sabalero es un rival de cuidado para Boca ya que tuvo una gran actuación en la primera mitad del torneo que lo ubicó en el séptimo lugar con 20 puntos y en las primeras diez fechas se mantuvo invicto. Dentro de los refuerzos que sumó el club rojinegro se encuentran Gonzalo Escobar, Mariano González, Javier Correa y Alan Ruiz, pero ninguno de ellos será de la partida.

El encuentro será la antesala de un choque clave en la próxima fecha cuando Boca visite a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro.

Angelici banca a Román

El presidente de Boca, Daniel Angelici, se refirió a la posibilidad de que el ídolo Juan Roman Riquelme sea candidato a presidente del club de acuerdo con lo que manifestó en la semana y afirmó que lo votaría si lo hace por la lista oficialista.

El mandamás xeneize bancó a Román pero siempre con una condición, sus palabras fueron: “Votaría a Riquelme si es candidato oficialista”. En este sentido, también fue cauteloso sobre las futuras elecciones. “Discutiremos los candidatos dentro del oficialismo y vamos a tratar de hacer la mejor propuesta para el socio, que por lo general no se equivoca a la hora de votar”. ¿Será Riquelme el próximo presidente de Boca?.