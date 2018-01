La "Academia" de Coudet se presenta en Santa Fe

Racing, con el debut oficial del técnico Eduardo Coudet y el regreso de Ricardo Centurión, retomará su participación en la Superliga con una visita de riesgo a Unión, en Santa Fe, en un partido válido por la decimotercera fecha del certamen.

El encuentro se disputará desde las 21.30 en el estadio 15 de abril, con el arbitraje de Silvio Trucco y la televisación de Fox Sports Premium.

El elenco de Avellaneda, que está en la mitad de tabla de posiciones con 16 puntos, lejos del líder Boca (30), cerró el año pasado con un breve interinato de Juan Ramón Fleita en la conducción técnica, luego de la salida de Diego Cocca.

Para este 2018, los dirigentes de la "Academia" apostaron por "Chacho" Coudet y algunas caras nuevas, como la de "Ricky" Centurión, que estuvo a punto de volver a Boca, pero finalmente iniciará su tercer ciclo con la camiseta de Racing.

Además, los directivos lograron retener a Lautaro Martínez, un delantero de gran rendimiento que estuvo en la mira de varios equipos europeos. En cuanto al partido de hoy, además de Centurión estarán desde el arranque otros tres refuerzos, Leonardo Sigali y Alejandro Donatti en la defensa, y Nery Domínguez, en la mitad de la cancha.

En tanto, Neri Cardozo no será de la partida, ya que el transfer enviado desde México informó que el ex mediocampista de Boca debe una fecha de suspensión en ese país y no está habilitado para jugar.

Unión

El conjunto santafesino mostró un muy buen desempeño en la primera parte de la Superliga, lo que le permitió terminar en el cuarto lugar, a ocho unidades de Boca. Para afrontar la segunda parte del torneo, el entrenador Leonardo Madelón mantuvo la base del plantel y sumó solo dos nombres, Rodrigo "Droopy" Gómez y José Núñez.

Sin embargo, ninguno de ellos estará desde el inicio ante Racing, aunque Gómez integrará seguramente el banco de suplentes.

En el historial Racing le lleva una corta ventaja al "Tatengue" tras 55 cotejos, con 18 triunfos contra 15 y 22 igualdades.

El último triunfo de la "Academia" de visita fue por 6 a 3 por la sexta fecha del certamen de 2016, con Facundo Sava como entrenador.