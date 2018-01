Grammy 2018: La energía de Bruno Mars arrasó en la ceremonia de premiación

La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de los Estados Unidos celebró la 60° edición de los premios Grammy. En esta gala, la conducción estuvo a cargo del humorista James Corden, en el Madison Square Garden de Nueva York.

El gran ganador de la noche fue Bruno Mars, siendo consagrado con seis estatuillas. El cantante y coreógrafo hawaiano triunfó en las categorías al mejor álbum del año, con su disco 24K Magic, a la mejor canción, con "That's what I like", y a la mejor grabación, en una ceremonia que escenificó el protagonismo de la música negra y urbana en la industria musical internacional.

Entre los principales galardonados, también destacó el estadounidense Kendrick Lamar , con el premio al mejor álbum de rap, mejor rap -por "Humble"- y mejor interpretación por esta misma canción, que ganó como mejor video musical; y el irlandés Ed Sheeran (que no asistió), vencedor en la categoría al mejor álbum de pop vocal del año con "÷ (Divide)", y que enfrentaba a Lady Gaga en esta nominación.

Varios artistas alzaron su voz contra la desigualdad racial y de género, y, a diferencia del negro que vistieron las celebridades en los Globos de Oro, varios de los músicos eligieron el blanco en señal de protesta. Las cantantes Kesha , Cyndi Lauper, Lady Gaga y Camila Cabello fueron algunas de las que optaron por atuendos claros, y, junto a otras figuras, lucieron rosas blancas como símbolo de adhesión a las reivindicaciones de igualdad de los derechos de las mujeres y de condena a los abusos en la industria del espectáculo.

La ceremonia comenzó con una impactante puesta en escena de Kendrick Lamar, considerado en la actualidad una de las principales voces de la América negra. Irrumpió en el escenario secundado por un ejército de bailarines con vestimenta militar y al grupo se unió minutos después Bono y The Edge, de U2 .

La gala premió más de 80 categorías, gran parte de las cuales no fueron incluidas en la ceremonia televisada por TNT.