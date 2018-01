Técnica de Metán: “No hubo ninguna irregularidad en la elección del nombre”

Así lo manifestó la hija de Rosmiro Bazán, Silvana Bazán, ex director de la Educación Técnica 3133 de San José de Metán que desde julio del 2017 pasado lleva su nombre. “Nosotros no propusimos el nombre, lo hicieron ex docentes, alumnos y profesores”, señaló.

Rosmiro Bazán falleció hace 27 años. Fue director de la escuela de Educación Técnica 3133 de San José de Metán y presidente de la fundación “Cristina Children” en la década del 80. A través de la misma, niños carenciados recibían dinero de padrinos del exterior.

La polémica se presentó cuando se dispuso nombrar a la escuela Técnica y uno de los nombres propuestos fue el del señor Bazán. Tras seguirse los pasos administrativos correspondientes, en julio del 2017 el Ministerio de Educación de la Provincia impuso el nombre de Profesor Rosmiro Bazán, a la escuela de Educación Técnica 3133 de San José de Metán.

Al tiempo de conocerse la resolución del Ministerio, se conoció la denuncia de la señora María Nieves Flores, quien había sido beneficiaria de la fundación “Cristina Children”, asegurando que el señor Bazán habría intentado quedarse con dinero que le enviaban su padrino en 1983. A partir de allí, vecinos de Metán junto a la comisión directiva de la Institución Educativa manifestaron su rechazo a la designación del nombre.

“En la escuela se propusieron nombres. Hubo dos posturas, una era Bazán y la otra Ibarra. Se siguieron todos los pasos y se decidió que sea Bazán. El Ministerio emitió una resolución el 5 de Julios del 2017. La familia no eligió el nombre, sino los ex profesores, docentes y alumnos. Cuando nos informan que había seleccionado el nombre de nuestro padre, nos acercamos por primera vez a la escuela para que la directora nos diga cuando iba a ser el acto”, señaló Silvana Bazán, hija del ex director.

De acuerdo al testimonio de la mujer, “hubo algunos problemas porque la actual directora de la Escuela Técnica está de parte de la familia Ibarra. Como no teníamos apoyo para hacer el acto, recurrimos al intendente de Metán quien nos ofreció todo para hacer el acto, banda de música, protocolo y ceremonial, publicidad. El acto estaba previsto para el 27 de octubre, pero sorpresivamente nos suspendieron el acto. En el Ministerio nos informa que había gente que se oponía al nombre”.

La hija del ex director destacó que pese a los rechazos, la resolución ministerial del 5 de julio de 2017 nunca dejó de estar en vigencia, lo único que se suspendió fue el acto de presentación del nombre de la escuela.

“Mi papá tuvo mucha actividad social, trabajó en la fundación de Cristian Children de niños carenciados, donde los chicos recibían dinero de padrinos del exterior. La señora Flores dice que mi papá se quedó con dinero de ella, pero nosotros demostramos que no fue así. También presentamos los balances de la fundación en el Ministerio que estudió el tema y se expidió diciendo que no hay nada que impida que la escuela lleve el nombre de Bazán”, expresó.







Según señaló Bazán, María Nieves Flores es la única que se expresa como damnificada. En su presentación, que está acompañada de la firma de vecinos metanenses, habría también una irregularidad. “Las firmas no están autenticadas, nuestra abogada hizo que den de baja las firmas porque no están debidamente certificadas, no coinciden los documentos con la firma”, indicó Bazán.

La mujer remarcó que no hay ninguna presentación judicial contra su padre. “Lo único que hay es una acta acuerdo donde mi papá expresa que él no manejaba el dinero, eso estaba a cargo del Padre Martínez, sacerdote de la iglesia San José donde Funcionaba la fundación. Eso dice en el acta acuerdo que Flores presenta”.

Recordando las acciones de su padre, la hija de Rosmiro Bazán manifestó que tuvo una intensa actividad social. “Fue presidente fundador del Hogar de Ancianos, fue presidente del Rotary Club Metán, fue convencional constituyente, fue quien redactó la carta orgánica municipal de Metán junto con otros convencionales. Fue el que realizó todos los trámites para que la escuela técnica tenga el edificio propio y tenga la especialidad de maestro mayor de obra, aparte de técnico electromecánico”.