Cuando la discriminación a la mujer se hace ver hasta en los precios

¿Por qué los productos para mujeres son más caros? Esto, que algunos llaman la "tasa rosa", es un fenómeno que no sólo ocurre en nuestro país sino que a nivel mundial.

Si bien los fabricantes alegan que ciertos productos para mujeres contienen componentes que los hacen especiales o más delicados, esto no siempre es así, ya que este impuesto oculto puede verse en desodorantes, máquinas de afeitar, champús, o en juguetes.

La publicación de una Twitera argentina reavivó esta polémica, que muchos/as desconocían.

Mismo producto, distinto precio.

Farmacity fan del impuesto rosa. pic.twitter.com/gbuMLn6YpQ — Paupelos (@Paupelos) 27 de enero de 2018

Su publicación generó una catarata de comentarios y críticas, a favor y en contra, pero puso en la vidriera una realidad, o abuso, de parte de algunas empresas.

En el super frances tambien pasa pic.twitter.com/QiGRmJgAsL — Jeremias Sani (@jeresani) 27 de enero de 2018

Un movimiento a nivel global está denunciando ya lo que también ocurre en nuestro país, y tiene que ver con que los comercios aplican un recargo extra a los productos específicamente destinados a las mujeres.

El sobreprecio o tasa rosa no es un fenómeno homogéneo, sino que puede manifestarse de muchas maneras. En los ejemplos más evidentes, el mismo producto en color rosa es ligeramente más caro. En otras ocasiones, el aumento de precio en la versión para mujer se justifica por algún supuesto componente extra. Pero no resulta fácil darse cuenta: en la mayoría de supermercados, los productos de higiene para hombres y mujeres se encuentran en zonas separadas y además hay diferencias de tamaño y modelo, por lo que la variación en el precio no salta fácilmente a la vista.

Lo cierto es que el precio final de los productos depende de muchos factores y en última instancia es decisión del distribuidor, que puede actuar de acuerdo a sus propios criterios. Por ejemplo, se sabe que las mujeres están dispuestas a gastar más dinero en cuidado personal y que los hombres son más reacios a hacerlo, y por ello se ajustan los precios al comportamiento y demanda del cliente. Pero de la misma manera que las empresas tienen derecho a hacerlo, los consumidores tienen derecho a saber que se hace.

Todo ello en un contexto en que las mujeres trabajadoras ganan porcentualmente menos que los hombres por hacer la misma tarea.

Explicaciones de Gillete

¿Tiene sentido que las cuchillas de afeitar rosas cuesten más que las azules, como se puede ver en la foto? Según el fabricante de Gillete, puede tenerlo. "Las soluciones de afeitado dirigidas a cubrir las necesidades de las mujeres son muy diferentes a las de los hombres", explican desde Procter & Gamble. "Mientras que hay elementos comunes en cuanto a la tecnología que se utiliza en la producción y diseño de estos productos, las piezas alrededor de las cuchillas y las máquinas de afeitar son diferentes".



Sin embargo, la empresa aclara que el precio de venta al público es potestad de cada distribuidor. De hecho, dependiendo del supermercado, esa diferencia varía y a veces ni la hay.