Se viene la "Superluna azul": ¿cómo impactará en cada signo?

En la noche de hoy, y hacia el comienzo de mañana, se dará una fenómeno astronómico que no se repite desde hace 150 años. Es la superluna. También habrá un eclipse lunar, una luna de sangre y una luna azul.



Esta coincidencia no se da desde hace 150 años, por lo que esta superluna del 31 de enero es bastante especial. La última vez que tuvo lugar fue en 1866 y la próximas vez que ocurra será el 31 de enero de 2037.



Se denomina Superluna porque a simple vista se podrá apreciar el satélite natural entre un 10% y un 15% más grande de lo habitual.



¿Cómo nos afecta? ¿Qué nos pasará durante estos días? ¿Cuál es su significado astrológico? Los que saben aseguran que no hay dudas de nos afectará. Las emociones, los sentimientos, los miedos, la angustia, todo será movilizado.



La astróloga Jimena Latorre nos explica que pasará con cada signo del zodíaco:

Aries: es un buen momento para hacer vida social. Se dice que esta será una fase positiva para establecer contactos con personas y grupos sociales que puedan enseñarnos cosas nuevas y pensar en proyectos futuros. Tauro: puede sentirse bastante demandado por la vida profesional, aunque la vida personal le exigirá atención. Será la hora de buscar armonía en las relaciones de todo tipo, pero especialmente en hacer alianzas para impulsar su carrera. Géminis: será un buen momento para estudiar, comenzar nuevos cursos e incluso pensar en viajes al exterior. También puede aprovechar a hacer contactos productivos y hacerse notar a nivel profesional. Cáncer: se dice que este signo sentirá el fenómeno con bastante intensidad, por lo que será un momento excelente para definir cuestiones relacionadas con las finanzas y para hacer planes de inversión junto a socios o pareja.

Leo: pueden aprovechar la oportunidad para tomar más conciencia sobre sus relaciones y los patrones que se pueden estar repitiendo. Será también una gran oportunidad para percibir quiénes son sus verdaderos aliados. Virgo: tendrán una excelente oportunidad para cuidar de su salud, tanto física, como psíquica. Se puede aprovechar la ocasión para comenzar alguna actividad física y darle más cuidado a la alimentación. Libra: será un buen momento para activar la vida social y el placer. Nuevas oportunidades de conquista y seducción.

Escorpio: pueden aprovechar este período para pensar aún más en su carrera y posibilidades de crecimiento. No olvidarse de cuidar las relaciones íntimas, que también demandarán atención.

Sagitario: el momento astrológico favorecerá a quien quiera estudiar algo orientado al autoconocimiento y al crecimiento personal. También será un buen período para renovar la fe y revisar algunos valores personales para orientar proyectos futuros. Capricornio: es un momento de profundas transformaciones en diversas áreas de la vida. Tendrán la oportunidad de dar más enfoque a los aspectos más esenciales e indispensables de la vida. Será un buen momento para invertir y también para lidiar con los miedos internos. Acuario: será el momento de percibir lo que uno exige y le da a sus relaciones, intentando respetar las propias necesidades al mismo tiempo que contemplando las de los demás. Piscis: un momento para aprender a utilizar más su sexto sentido en el día a día. Reflexionar sobre cómo el equilibrio emocional y psíquico puede afectar la salud y la calidad de vida. Ideal para buscar más armonía en las pequeñas cosas y conseguir más motivación.

