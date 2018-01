Esta sería tu pareja ideal, según el horóscopo chino 2018

stamos a pocos días de iniciar el Año Nuevo Chino y esta vez le toca al perro dominar este nuevo periodo y si quieres saber con qué signo serás más compatible,aquí te presentamos una lista completa de los animales que son compatibles.



Gallo: 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017



Serpiente: 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 2013



Gallo y Serpiente. Tienen mucha compatibilidad. Esto porque los Gallos no toleran la hipocresía, lo que queda prefecto dado que las Serpientes suelen expresar con facilidad sus sentimientos.



La serpiente logra penetrar el caparazón del Gallo cuando éste se siente en peligro o temeroso de ser lastimado nuevamente. Esto dado que el sentido del humor de sus parejas es supremo.



A veces las Serpientes pueden ser un poco fríos, pero el Gallo le devuelve esa calidez que requiere para sentirse en paz.



Conejo: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011



Cerdo: 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007

Mono y Cabra. Son inteligentes, divertidos y siempre dispuestos a asumir nuevos retos

Mientras que sus almas gemelas se destacan por desvivirse por cuidar de los demás, son comprensivos, pacíficos y excelentes para mediar en los grandes conflictos.



Dragón y Caballo. Ambos son signos muy nobles, por eso se sienten cómodos en la compañía del otro

Asimismo, tanto el dragón como el caballo son una explosión de energía apabullante, y los lleva a vivir mil aventuras juntos.



Perro y Rata. Los perros son confiables y siempre están dispuestos a brindar ayuda a quienes lo necesiten.

Las Ratas necesitan de estas características en las personalidades de sus parejas porque a veces exageran en su personalidad analítica y reservada.





