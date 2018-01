Indignación: Manual enseña a violar las restricciones del pase gratis de SAETA

Más que un caso de viveza criolla, es malgastar un beneficio que se tiene y por el cual pagamos todos los salteños: en las redes sociales comenzó a circular una imagen en la cual se comparten, a los beneficiarios del pase libre estudiantil, algunos “consejos” con los cuales pueden aprovecharse y hasta abusar, de la gratuidad del colectivo.

“Sirve para”, es el anticipo con el cual se enumeran un total de ocho “tips” para que los estudiantes salteños puedan sacarle provecho al beneficio, fuera del uso para el cual fue ideado, que es viajar gratis a estudiar. Los consejos van desde salir a bailar, hasta ganar dinero cuando alguien pide que le pasen la tarjeta.

Estas son las avivadas que proponen:

-Salir el sábado de joda (antes de las 22 horas, porque después no anda)

-Volver el lunes a partir de las 00:01 horas, re borracho en colectivo, molestando a los que van a laburar

-Prestarle a mi mamá, papá, tíos, primos, etc…

-Darle para que marque al que sube sin tarjeta y recibir dinero a cambio

-Usarla para hacer una o dos cuadras

-Subir a cada rato y ocupar los asientos reservados

-Decirle al chofer “tengo estudiantil, no me podés bajar”

-Robarla y venderla

Estas indicaciones infringen las condiciones con las cuales rige el pase libre estudiantil. Los mismos son de uso exclusivo de los usuarios que deben renovar o inscribirse en SAETA. No puede prestarla ni darla a otro usuario para viajar. Además, hay una cantidad de viajes limitados por mes.

Cabe recordar que, en el mes de diciembre, la Autoridad Metropolitana de Transporte anunció que iban a retener un total de 900 tarjetas estudiantiles, debido a su uso abusivo o incorrecto. Algunas tarjetas superaban los 10 viajes diarios, incluidos los días domingos, por ejemplo.

Fue ante esta situación que la AMT resolvió poner restricciones al beneficio de pase libre estudiantil: Los estudiantes que puedan comprobar su actividad escolar y estudiantil tendrán un total de 100 pases libres al mes, que no son acumulables.