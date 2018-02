Caprichos de Salta: El Sediento

Salta está llena de caprichos, todos ellos recorren cada uno de los rincones de nuestra ciudad para algunos de manera inadvertida y para otros no. No te pierdas una nueva entrega de la ficción de Javier Camps en InformateSalta.

“Por las enormes ventanas de la confitería del Hotel Victoria Plaza se puede ver el mundo” Eso me dice el Ciego cada vez que tiene que describir una situación y explicarla. Estamos allí, ahora, tomando la segunda ronda de café. Mirando el trajinar de Salta.

-Por las ventanas entra el mundo; asomate a una ventana y vas a sentir lo que pasa y cómo pasa. Tomate tu tiempo, eso sí. Todo el mundo va a desfilar delante de tus sentidos. La gente mete la cabeza en los teléfonos, en las computadoras y en los televisores. Esas no son ventanas. Por ahí no entra ni el aire ni la lluvia; tampoco el perfume de las señoritas ni el olor a café o pan recién horneado. Por las ventanas entran y se escapan los amantes; por ellas entran y salen los ladrones… los desesperados se arrojan al vacío y las esperas más tediosas se hacen a través de ellas. Este mundo lleno de injusticias, como ves, se amontona en las ventanas… como el moho que se junta en las grietas y juntas de los caños de agua que van perdiendo lo que llevan, como pagando a cada paso, por algo que no les pertenece y, a pesar de todo, se lo llevan igual… hasta perderlo todo en el último grifo o en la última rajadura. Ventanas… por donde entra el viento. El viento verde… el kurios… bah! La vida.

Suena todo muy poético, pienso. Desgarradoramente poético. Pero la realidad es así… es una enorme fuerza, muy bella, dispuesta en pequeñas múltiples formas que avanzan y presionan hasta romper el cristal de la ficción civilizatoria. La vida se siente incómoda en el relato de la civilización. A la mayoría uniformada les estalla la vida entre las manos como una granada vieja que parece inútil pero no lo es… Hay que abrir la ventana y saltar. Salvar la vida lejos de la jaula y la vejez emocional prematura. Arrojar la granada y quedarse no sirve. En el encierro no hay opciones. El carcelero también está preso y es menos digno que el chorro.

Pasa por la vereda un sujeto con una gorra amarilla; se detiene frente a las mesas desocupadas que aún tienen tazas de café, platos y vasos. Bebe con desesperación los restos de agua y soda que quedan en algunos vasos. Encuentra uno lleno y con la mirada iluminada por el hallazgo, lo toma con un goce que jamás antes vi. Es un goce estremecedor, espeluznante, repulsivo. Quedo consternado. El tipo se va con una sonrisa amarga que dibuja una satisfacción que no entiendo y me perturba. Entonces el ciego Jorge me dice:

-Acabas de ver el alma en pena de un monstruo. Ese es Juancito Pérez Astudillo. De changuito ya pintaba para miserable. Les fumaba los cigarrillos a todos y no convidaba de los suyos; siempre se levantaba primero de la mesa, aduciendo apuro, para no pagar el café ni los tragos. Si alguien se pedía una medialuna o un tostado, se lo mordisqueaba. Una rata. Un día que no fue cualquier día, un hombre distinguido y amable se sentó en la mesa contigua a la de Juancito y sus amigos. El hombre pidió un abundante desayuno y, curiosamente, traía su propia copa de cristal que pidió permiso para usar y, también, su propia agua. La copa era hermosa y grande, finamente tallada. El gentil hombre se levantó para ir al baño y dejó la mesa por unos instantes. Fue entonces que Juancito con total desparpajo se acercó, tomó la copa y comenzó a beberle el agua. Satisfecho y con una repugnante y perversa sonrisa volvió a su lugar… pero en su lugar estaba sentado el dueño de la copa. Dicen que la confitería quedó vacía inmediatamente. Todos se fueron al mismo momento. Después de un rato, salió el caballero, saludó a todos y jamás se lo volvió a ver. Juancito quedó sentado allí adentro; comenzando, así, su nueva vida en una penosísima indigencia irreversible donde sólo es dueño de una sed que lo va a devorar sin tregua hasta el final de sus días; desde aquel momento no ha podido parar de tomar agua porque le queman las tripas. Parece que el agua de la copa era de la laguna Estigia y el arroyo Piriflegethon; parece que Lucifer fue quien estuvo aquí. Según me contaron es un chango muy agradable. Una persona que vio esa última escena dijo que entendió lo que era el miedo cuando lo vio en la cara de Pérez Astudillo.

-…Y, dígame ¿Dónde vive Juancito?

-En el infierno… donde vaya siempre va a vivir en el infierno.

- Muy triste.

-Has visto chango… hasta el infierno pasa por delante de tus ojos si sabes mirar por la ventana… y sabé que el infierno está en las tripas de todos y es justo y perfecto. El que se queje de eso, no solo es un hijo de puta sino que también es un pelotudo sin retorno.