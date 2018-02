Bronca: Filtran fotos del cuerpo del Chino de La Nueva Luna

El Chino de La Nueva Luna no descansa en paz. En las últimas horas se filtraron en las redes sociales fotos de su cuerpo. Las imágenes fueron tomadas en su vivienda de Canning, donde murió.



La primera persona que lo encontró desvanecido en la madrugada del 23 de diciembre fue su mujer, quien inmediatamente llamó a la policía. Una ambulancia arribó al lugar y lo encontró tirado en el piso y sin signos vitales.



Las postales que se difundieron desataron una fuerte polémica en Twitter, donde varios amigos, familiares y fanáticos expresaron su bronca.



"Es una falta de respeto, no tienen ni dos dedos de frente", "Las fotos son terribles. Muy triste de que existan personas que se dediquen a hacer esas maldades", escribieron varias personas indignadas.



Pablo Serantoni, el reconocido productor de la movida tropical, aseguró que no tiene idea de quién pudo cometer semejante atrocidad. "Vi las fotos, sinceramente no sé nada", agregó.



Recordemos que el año pasado ocurrió algo similar con el cuartetero Sebastián, cuando su familia denunció a empleados de la funeraria por viralizar imágenes del ataúd abierto.