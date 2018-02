Intentó abrir un champagne de 42 mil dólares y se le cayó: Video

Seguramente has tenido ese horrible sentimiento de culpa que no te deja vivir cuando derramas un poquito de tu cerveza. Ahora imagínate la de este sujeto que tiró una botella masiva de champaña de 42 mil dólares.

El hombre en cuestión, vestido en sus mejores galas, hacía alarde de sus capacidades cuando sosteniendo la botella gigante de la champaña más cara, la dejó caer frente a la mirada de toda la fiesta.

El video, subido a las redes por la página de Facebook de Ibiza Club News, muestra al desafortunado ebrio en un traje caro, tratando de abrir la inmensa botellota, mientras la multitud está reunida alrededor para ver la “hazaña”.

Como se puede apreciar, ya con poca coordinación, intenta abrir la botella con poco agarre en la parte de abajo, y solo bastó un ligero resbalón de la mano para provocar el terror de todo el mundo, y algunas carcajadas.

La gente grabando con sus teléfonos celulares nota de inmediato que algo salió mal y un chorro de espuma baña al aprendiz de millonario. La presión debió ser mucha de seguro, todos viéndote mientras intentas repartir el vino como una especie de Jesucristo ebrio.

Cuando el corcho sale volando, la botella choca en el piso sacando todo lo que tenía en el interior con un chorro similar al de una manguera de bomberos. La buena noticia es que el champán en la cara impide que se noten las lágrimas del descoordinado sujeto.

El precio de la botella era de 42 mil dólares. El hombre pone por un momento las manos en su cabeza, pero no se le ve preocupado, la verdad. No todavía. Como es de esperarse, la gente que ve el video tiende a sentir algo de simpatía por ese richachón idiota. Entonces, ¿cuál es la moraleja aquí? No tenemos la menor idea, seguramente ustedes nos lo dirán.

Mirá el video: