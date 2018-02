Los Toldos: Vialidad Provincial evalúa la situación del puente desmoronado

Se espera que el puente bailey que sufrió desmoronamientos en sus extremos no sea arrastrado por la corriente del Río Bermejo. El organismo provincial realiza las inspecciones y aguarda que deje de llover en las cuencas bolivianas.

Las lluvias en el norte de la provincia y en territorio boliviano no dan tregua. El puente provisorio internacional de Los Toldos se desmoronó, consecuencia de la creciente del Río Bermejo. Tras esta situación, Vialidad Provincial se encuentra evaluando la situación ya que hasta que el caudal de agua no baje no se puede realizar ninguna maniobra.

“Hay que ver cómo se comporta el río, si llovió en la zona de Bolivia, nos ocasionará problemas con el puente provisorio” indicó el director de Vialidad Provincial a InformateSalta.

Además, Gerardo Villalba indicó que mientras que el agua no produzca el colapso total del puente será posible volver a instalarlo. “Ya rompió los estribos del puente y pasó detrás del mismo, con lo cual se corta el tránsito. Pero, además, una de las pilas del estribo del lado argentino ha cedido e inclinado, así que es de riesgo la situación” agregó.







De esta manera, Villalba advirtió que si el río se lleva el puente sólo serán hierros retorcidos aguas abajo. “Tenemos que dar solución, porque hay otro puente de hormigón pero está clausurado, el tránsito vehicular no se puede permitir. Tiene riesgo inminente de colapso por eso se tuvo que poner un puente Bailey” indicó el funcionario provincial a InformateSalta.

Dicho puente posee una falla geológico desde hace varios años y a pesar de las gestiones por parte de la provincia de Salta, Nación no ha incluido en su presupuesto la construcción de uno nuevo. “Se hicieron gestiones para tratar que desde Nación se haga un puente nuevo por tratarse de un puente internacional, pero no se ha logrado. Lo único que se había logrado es que Vialidad Nacional nos preste un puente Bailey pero es mucho más angosto que el otro” dijo Gerardo Villalba.







Vialidad Provincial trabaja en el lugar ya que anticipando la temporada las maquinarias ya se encontraban dispuestas en la zona. “Anoche se notaba un descenso en el río, sino llovió en las cuencas altas va a descender pero si llovió vamos a tener un caudal impresionante” finalizó.