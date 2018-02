Dieta de Ravenna: un plan de dos semanas para bajar 4 kilos

Si uno de tus objetivos 2018 es bajar de peso pero enero pasó de largo sin que te pusieras las pilas, no importa, el inicio de un nuevo mes es la excusa perfecta para arrancar.



Te acercamos un plan de dos semanas, de unas 1.000 calorías diarias, con el que podrás bajar entre el 6 y el 8% de tu peso.



El plan de 14 días del doctor Máximo Ravenna está contenido en su libro “Más vida, menos kilos” y tiene tres características: es hipocalórico, contiene alimentos de bajo índice glucémico y suprime el consumo de carbohidratos refinados.



¿Qué logros se obtienen? Se baja entre 200 y 350 gramos por día (promedio); los hombres, de 8 a 11% de su peso al mes y las mujeres de 6 a 9%.



“El secreto para alcanzar la delgadez es que no haya dudas; si se dice no, que sea no y no un ni, es una decisión. Y no implica de ningún modo dejar de comer, sino comer lo justo y necesario”, dice el médico nutricionista.



Plan de 14 días



Día 1



DESAYUNO: Café con leche, 1 yogur descremado, 1 taza de cerezas



ALMUERZO: Caldo, ensalada de verduras de hoja con lentejas (3 cucharadas de lentejas cocidas), 1 huevo duro, 1 cítrico



MERIENDA: Cortado o infusión, 2 fetas de jamón y 2 de queso de máquina



CENA: Caldo de verduras, ¼ de pollo a la parrilla al orégano con ensalada de brócoli y tomate, ½ pera con gelatina



Día 2



DESAYUNO: Cortado o infusión, 4 fetas de queso de máquina



ALMUERZO: Caldo de verduras, hamburguesa casera con guarnición de vegetales vedes y tomate, 1 banana



MERIENDA: Infusión, 1 taza tamaño de té de ensalada de frutas con 1 cucharada de queso untable



CENA: Caldo diet, filet al orégano con ensalada de zanahoria, remolacha cruda rallada y una clara de huevo duro. Gelatina con frutas



Día 3



DESAYUNO: Cortado o infusión, 1 banana, 1 de leche o yogur descremado



ALMUERZO: 1 taza de caldo light, lomito al plato con verduras de hojas verdes y tomate, 1 manzana



MERIENDA: Infusión o cortado, 3 fetas de queso de máquina



CENA: Caldo, ensalada de 6 kanikama con palmitos, una rodaja de ananá y lechugas varias (un plato chico), 1 taza tamaño de té de frutillas



Día 4



DESAYUNO: Cortado, licuado de banana (una taza de leche descremada y una banana chica)



ALMUERZO: Caldo de verduras, pollo al horno con hierbas aromáticas, ensalada de zanahoria rallada, rúcula y tomate. Un cítrico.



MERIENDA: Infusión con leche, 1 yogur con 1 kiwi y gelatina



CENA: Caldo, ensalada de vegetales de hojas verdes, 1 lata de atún al natural, 1 taza de gelatina diet



Día 5



DESAYUNO: Infusión, 1 taza de leche, 1 yogur con 2 ciruelas chicas



ALMUERZO: Sopa de verduras, salmón a la parrilla con ensalada de repollo, 1 banana



MERIENDA: Infusión con leche, 3 fetas de pavita



CENA: Caldo, lomo a la mostaza con tomate al orégano, 1 cítrico



Día 6



DESAYUNO: Infusión cortada con leche, 4 fetas de queso magro



ALMUERZO: Caldo, ensalada de rúcula, huevo, tomates cherry con 3 cucharadas de arroz integral y 1 clara de huevo duro, 1 cítrico



MERIENDA: Infusión, 1 yogur descremado con 1 ciruela fresca



CENA: Caldo, filet de merluza chico con ensalada multicolor, 1 copa de gelatina



Día 7



DESAYUNO: Infusión, licuado de banana (1 taza de leche y ½ banana)



ALMUERZO: Caldo de verduras, pollo al verdeo con ensalada de espinaca y champignones, 1 porción de sandía



MERIENDA: Infusión con leche, 2 fetas de lomito y 2 fetas de queso de máquina



CENA: Caldo de verduras, ensalada de vegetales surtidos con ½ lata de atún al natural y 3 cucharadas de choclo, 2 ciruelas



Día 8



DESAYUNO: Café con leche, 4 fetas finas de queso descremado



ALMUERZO: 1 taza de caldo, filet de merluza chico al horno con ensalada de zanahoria rallada y apio, 1 rodaja fina de ananá con gelatina diet



MERIENDA: 1 infusión, 1 huevo duro



CENA: Caldo, milanesa de soja con una feta de queso mozzarella y ensalada de repollo y tomate, 1 cítrico



Día 9



DESAYUNO: Café con leche, licuado de frutillas (1 taza de leche y 1 taza de frutillas)



ALMUERZO: Caldo, ½ pechuga a la parrilla con 1 berenjena grillada y ensalada de lechuga, tomate, pepino, cebolla y 1 clara de huevo duro, 1 fruta fresca



MERIENDA: Café con leche, 1 yogur descremado



CENA: Caldo de verduras, omelette (con 1 huevo, 2 claras y 2 fetas de queso de máquina descremado), con 1 plato chico de espinacas con palmitos, 1 fruta



Día 10



DESAYUNO: Infusión con leche descremada, 1 fruta fresca con gelatina diet



ALMUERZO: Caldo, salmón a la parrilla y verduras grilladas, ensalada de fruta con copete de queso untable



MERIENDA: Café con leche, 4 fetas de queso mozzarella



CENA: Caldo, fideos con brócoli (1 taza de fideos tirabuzón y 1 plato chico de brócoli), tomate partido al medio, gelatina light



Día 11



DESAYUNO: Infusión con leche descremada, 1 fruta fresca y 1 yogur



ALMUERZO: Caldo, ensalada variada con 6 kanikama, 1 taza de melón en cubitos y ½ pote de yogur



MERIENDA: Infusión, 1 banana



CENA: Caldo, lomito al plato con ensalada de hojas verdes y tomate, 1 porción de sandía



Día 12



DESAYUNO: Infusión con leche descremada, 1 taza de cerezas



ALMUERZO: Pollo a la provenzal con ensalada de apio, manzana y palmitos (un plato chico), gelatina diet



MERIENDA: Licuado de banana (1 taza de leche y 1 banana chica)



CENA: Caldo, berenjenas a la napolitana con ensalada de zanahoria, tomate y palmitos



Día 13



DESAYUNO: Infusión con leche descremada, 1 banana



ALMUERZO: Caldo de verduras, peceto al horno (preparado con hierbas aromáticas) con una cucharadita de mostaza y ensalada de pepino, rabanito, tomates cherry y cebolla (un plato chico), 1 taza de gelatina light



MERIENDA: Infusión con leche descremada, 2 rollitos de queso y 2 rollitos de jamón



CENA: Caldo, ensalada de tomate, palmitos, zanahoria, remolacha y 1 latita chica de atún al natural, 1 fruta fresca



Día 14



DESAYUNO: Infusión con leche descremada, 1 yogur con 1 kiwi



ALMUERZO: Caldo, ensalada de vegetales surtidos crudos con ½ taza de arroz integral, ½ taza de legumbres y 1 huevo duro, 1 cítrico



MERIENDA: Infusión con leche descremada, 3 fetas de jamón cocido, lomito o pastrón



CENA: Caldo, muslo deshuesado con ensalada de brócoli y tomate, 1 fruta de estación