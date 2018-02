Campaña para contrarrestar la baja en la donación de sangre en Salta

Desde las 08 hasta las 12 horas el móvil del Centro Regional de Hemoterapia estará ubicado en la entrada del Centro Cívico Grand Bourg, en el marco de la campaña de donación voluntaria durante las vacaciones.

La responsable de Promoción del Centro Regional de Hemoterapia, Anne Janeth Moller, destacó que durante el período de vacaciones se produce una baja importante de donantes, por lo que se intensifican las campañas informativas y de recolección. “Esto sucede en Argentina y en todo el mundo. Es un problema porque en vacaciones siempre baja la cantidad de donantes”, sostuvo en InformateSalta.

Como reza el slogan de la campaña, la donación de sangre no se toma vacaciones. Es por esto que el nuevo móvil equipado con el que cuenta la institución recorre cada semana distintos lugares de mayor afluencia de personas, como Centro Cívico Grand Bourg donde no sólo hay muchas oficinas sino que muchas personas llegan a ése lugar para realizar trámites diariamente.

“Vamos oficina por oficina con el grupo de promoción informando cobre la campaña. La gente pregunta mucho, hay muchas dudas, hay que desterrar mitos como si donar sangre engorda. Los que tuvieron hepatitis antes de los 12 años sí pueden donar”, señaló.

El móvil cuenta con televisión, aire acondicionado, camillas en condiciones, un lugar para servir refrigerio, todo para brindar la mayor comodidad posible. Es único en el país. “Gracias al vehículo podemos trasladarnos por distintos lugares. A partir de Marzo vamos a recorrer toda la provincia”, sostuvo la mujer.

Podrán ser donantes las personas de entre 18 a 60 años, con un peso mínimo de 50 kilos, que se encuentren en buen estado de salud general y sin antecedentes de enfermedades cardíacas.

También los que no posean patologías pulmonares, hepáticas, infecciosas, oncológicas u otras que supongan riesgos para el receptor. Asimismo, no haberse realizado una cirugía, tatuaje o piercing en los últimos 12 meses, y no estar embarazada, ni en período de amamantamiento.

El aporte es voluntario, gratuito y anónimo.