Novia se suicidió a pocos días de casarse porque su ex hizo esto

Nisha Devidas tomó una drástica decisión a pocos días de casarse: prendió la cámara de su celular y, con un frasco con veneno en su mano, le dedica unas palabras a su ex, para luego suicidarse tomando el negro líquido. Antes de fallecer, le envió el video a su ex novio, quien la estaba chantajeando.



Nisha vivía en la villa de Rohini, ubicada en el oeste del estado de Maharashtra, en la India, y la noticia de su muerte conmocionó a todos sus habitantes.



Todo sucedió el pasado 25 de enero y aunque sus familiares la encontraron aún con vida y la llevaron de urgencia al hospital de Bhandara, fue declarada muerta al ingresar.



Nisha se iba a casar el próximo 4 de febrero con un joven al que su familia la había prometido, pero comenzó a ser chantajeada por su ex novio y entonces tomó la decisión de terminar con su vida.



Según pudo conocerse, su ex pareja Nikhil Borkar le había pedido matrimonio y la convenció de mantener relaciones sexuales y la joven perdió su virginidad.Pero luego de esto, el hombre la abandonó, dejándola destrozada.





El momento en que Nisha se quitó la vida.



Cuando Borkar se enteró de que Nisha iba a casarse, comenzó a chantajearla, amenazándola con contar que ya no era virgen, lo que iba a perjudicar su honor y el de su familia.



El hermano de la joven, Ravi Kavle pide que se haga justicia por la muerte de su hermana y que Borkar sea encarcelado por sus acciones.“Un joven llamado Nikhil Borkar es el responsable de la muerte de mi hermana. Primero la sedujo prometiéndole matrimonio, después la usó y comenzó a chantajearla”, aseguró.



Contó que su hermana estaba “harta y derrotada” y por eso tomó el veneno demandó que el ex novio sea “inmediatamente detenido”.