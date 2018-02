¿Fin a las promotoras en carreras automovilísticas? En Salta, las agencias no apoyan la medida

Mucha polémica se despertó respecto a la decisión de retirar a las promotoras de las carreras de automovilismo, primero en la Fórmula 1 y luego en las carreras del TC 2000 en nuestro país, medida que también generó malestar entre las chicas que trabajan en el oficio, afirmando que esto perjudica sus fuentes laborales.

InformateSalta dialogó con empresarias de agencias de modelos para consultar su opinión sobre esta medida, buscando una mirada local al asunto. Sin embargo, éstas rechazaron la idea, calificando como “ridícula” y “mediática" la decisión.

“No es denigrante”

La empresaria de medio, Mónica Juárez, charló con este medio donde analizó la medida, afirmando que el trabajo “no es denigrante, no denigra a una mujer que se ponga una calza blanca (…), no es denigrante el laburo del autódromo, además las chicas eligen”.

Del mismo modo, aseveró que en su agencia de promotoras, las chicas saben que “no es lo mismo la promoción de un diario que de un autódromo, y hay chicas a la que le gusta hacer más Autódromo que diario, eso cada uno lo elige”.

Uno de los ‘cambios’ previstos a la eliminación de las promotoras de las carreras, fue la incorporación de la figura masculina para la promoción de marcas y sponsors. Juárez recalcó que esto no es nuevo, dado que en los grandes salones de autos “ya hay hombre y mujeres, no es una novedad, eso fue una tendencia mundial que empezó de a poco, no fue que alguien sacó una bandera de feminismo de pronto”.

Finalmente consideró el asunto más como “un show que otra cosa, no es una batalla vencida del hecho de minimizar a una mujer, es una batalla al circo que se puede armar, hoy está de moda ser feminista”.

“Algo ridículo”

Por su parte, Evangelina García, directora de Incanto Models, concedió unos minutos a este medio para expresar su parecer sobre la cuestión. “Es un trabajo ser una promotora, está más de acuerdo con las azafatas, o recepcionistas de eventos, no veo que cosifique a las mujeres ni estigmatice, eso es una cuestión cultural de machismo”, defendió.

“No es el camino dejar de mostrar a las mujeres”, consideró García y agregó: “lo que están haciendo mal es la focalización desde dónde se trabaja esto, no desde lo que se muestra, sino de lo que se enseña en la casa, que es respetar a la mujer”.

A su vez, la directora espetó: “Es ridículo decir que hay que tapar, hay que esconder, que no hay que mostrar, es un pensamiento absurdo y arcaico, me parece opuesto por lo que están luchando (…) ¿Nos tenemos que tapar hasta los ojos para que los hombres no tengan malos pensamientos o deseos?”, puntualizó.