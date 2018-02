Amenazas a Sáenz: La periodista señalada por el “sicario” busca que se sepa la verdad

En el marco de la investigación por las supuestas amenazas a la figura del intendente Gustavo Sáenz, la periodista María Emilia López Fadel, quien quedó en medio del escándalo luego que el ‘sicario’ Gustavo Tolava la señalara como la responsable de acercarlo al empresario bolichero Pablo Delaloye, en diálogo con InformateSalta, aseguró que “lo que más le interesa es que la verdad salga a la luz”.

En ese sentido, señaló que si bien “es una situación fea”, se encuentra tranquila ya que tiene todas las pruebas necesarias para poder limpiar su nombre. “Mi nombre es el que ahora da vueltas pero tengo todas las pruebas para testificar a mi favor, ojalá que la justicia pueda llegar al fondo y descubrir realmente cómo son las cosas”, enfatizó.

Pablo Delaloye, junto a sus abogados.

Asimismo dijo desconocer de dónde salieron las versiones y consideró que se trata de “una farsa” que va a caer por su propio peso. “Yo no tengo nada que ocultar, hay muchas cosas que llaman la atención, de la nada sale un tipo a hablar e inventar cosas y obviamente cuando nombran a alguien de la política genera un impacto en la sociedad”, sostuvo, en clara referencia al intendente Sáenz.

Sobre su relación con los imputados, manifestó que no tenía ningún trato con ellos. “Los habré visto una o dos veces de vista, pero no son allegados míos, ni conocidos, así que la verdad que no tengo mucho que decir, soy una víctima de esta situación, ya será el momento en que se puedan aclarar mejor las cosas”, manifestó.











Además sostuvo que está a disposición de la justicia para ofrecer pruebas y brindar su testimonio. “Ya con el transcurso del tiempo irán saliendo las cosas a la luz, y si la justicia actúa como debe, van a ir descubriendo cómo fueron realmente las cosas”, indicó.

Por último, agradeció el apoyo de colegas y amigos e insistió que lo que más le importa es que la verdad salga a la luz. “Agradezco a todas las personas que me hicieron llegar los mensajes de aliento y apoyo, sé que las personas que me conocen saben como soy, y si mi nombre se manchó, será cuestión de empezar de cero y continuar, ojalá que esto se solucione”, afirmó.