La lucha contra el cáncer infantil unió a decenas de salteños

Un parlante ambulante, las payamédicas a todo lo que da, las voluntarias de HOPe, papás, niños y hasta los payasos del circo de los hermanos Servián armaron una verdadera fiesta ayer frente al Hospital Público Materno Infantil (HPMI), en el marco de los actos por el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer Infantil.

A pesar de las duras historias con las que cargan, ellos salieron a mostrar las más auténticas sonrisas, entregaron folletos, dieron vueltas por los pasillos del HPMI y no se olvidaron de dejar sus consejos de vida, indicó El Tribuno.

Durante la mañana, realizaron la "campaña del barbijo" en el acceso al nosocomio. Allí explicaron que los niños utilizan los barbijos no porque tengan una enfermedad contagiosa, sino porque tienen un sistema inmune débil.







Los voluntarios tuvieron un rol protagónico difundiendo y entregando folletería informativa sobre los síntomas que pueden ayudar a detectar un cáncer infantil a tiempo.

"Lo mejor que se puede hacer es recomendar a los papás que ante cualquier síntoma extraño exijan a sus pedíatras realizar el correspondiente examen. Es una muestra de sangre. No hay que tener miedo y mientras más temprano sea el diagnóstico, hay más posibilidades de superar esta enfermedad. La otra recomendación es que lo mejor es acudir primero al HPMI, para el cáncer y para cualquier otro síntoma extraño; lo mejor es primero la salud pública. No hay un síntoma definido para el cáncer, así que lo mejor es acudir para saber antes, por sí o por no", dijo la titular de Hemato Oncología Pediátrica (HOPe), Guadalupe Colque.

Pasado el mediodía, desplegaron una bandera gigante con los diferentes mensajes que los salteños les dejaron a los niños que se encuentran en tratamiento en la sala de oncología.

"Esta sala de oncología es un logro importante, es casi un sueño hecho realidad. Tenemos capacidad para alojar a 8 niños y otros 6 sillones para quimioterapia. Además, tenemos la casa HOPe y una ley provincial de apoyo integral para el niño con cáncer. Son todos avances, ahora necesitamos más médicos oncólogos. Hoy sólo lo tenemos a Héctor Torres y desde años le pedimos a Salud de la Provincia por más especialistas", dijo Colque.

Por la tarde, la fiesta se siguió en la plazoleta IV Siglos con los colores vivos de la vida misma.







"Yo les quiero agradecer a los papás porque cambian sus vidas por sus hijos, a la comunidad que es incondicional con nuestra causa y a la Asociación Albahaca", dijo.

Voluntades

Es contagiante la fuerza de los voluntarios. Mientras, Mónica Ferro explicaba a toda la prensa la importancia del rol de los medios de comunicación para la difusión de los síntomas.

La fiesta terminó con un lanzamiento colectivo al aire de gorras, bufandas, cornetas y lo que se tuviera a mano.

"Lo que tiene que tener cualquier voluntario es compromiso y tiempo. Yo llevo casi dos años de voluntaria y esto me cambió la vida; es una tarea gigante que la voy a realizar mientras tenga fuerza. No sé si es una tarea para cualquiera, aunque sí digo que ayuda siempre hace falta", dijo Rita, quien tiene 30 años, las pecas pintadas y zapatos de payamédica del HPMI.