Evacuaron un edificio por fuga de gas en Av. San Martín

En estos momentos personal de la Subsecretaría de Prevención y Emergencias trabajan en la fuga de gas en un edificio ubicado en Buenos Aires 330, en el microcentro salteño. Se trata de la empresa Caruso Seguros, por la gravedad de la situación debieron evacuar a todo el personal y edificios aledaños.

Nicolás Kripper, titular de ese organismo contó a InformateSalta que personas de Gasnor ya llegó al lugar y activaron el protocolo. “En estos momentos se está haciendo la apertura de las aberturas del edificio para ventilación y se están testeando para detectar dónde se produjo la pérdida tanto en el interior como en la vereda del lugar”.

‼️ATENCION‼️EVITE CIRCULAR Buenos Aires entre Mendoza y Avda San Martín. POR FUGA DE GAS calle cortada. Se evacuó edificio. Trabajamos junto a Bomberos y @GasnorSA @PrensaSalta pic.twitter.com/ejVhlbw6HD — Nico Kripper (@Nicokripper) 16 de febrero de 2018

La empleada en Recursos Humanos de Caruso, María Inés Funes, contó por AM 840 que cuando ingresaron hoy a las siete ya se sentía un fuerte olor. “El edificio tiene seis pisos y paradójicamente es eléctrico, no tenemos conexión de gas, así que la fuga no es nuestra, por eso personal de Gasnor trabaja para detectarla”.



Advirtió además que hace un mes se registró una situación similar, donde retiraron un medidor de la zona. “Están trabajando con los negocios colindantes. Nosotros como medida enviamos a todo el personal a su casa, el olor es muy fuerte y no se puede trabajar. Pasamos toda nuestra actividad para el lunes”, sostuvo.

Finalmente aseguró que cuando llamaron a Gasnor y a Defensa Civil automáticamente activaron el protocolo y comenzaron a trabajar.