Prestá atención: trucos 100 % efectivos para volver con tu ex

La soledad y el anhelo que se sienten después de una ruptura reciente a veces pueden resultar realmente abrumadoras. ¿Qué mejor manera de aliviar esa profunda tristeza y ese dolor que retomando el contacto con aquella persona que te rompió el corazón?

Un estudio reciente ha revelado que casi el 50 por ciento de los jóvenes ha intentado por lo menos una reconciliación con su ex.

Aunque puede resultar en un auténtico desastre si se hace precipitadamente o con las intenciones equivocadas, volver a estar juntos no es siempre una idea tan terrible como parece en Emoji: la película. Si ambos han dedicado tiempo a limar sus diferencias, la reconciliación podría llegar a tener sentido. Pero es una decisión importante que debería hacerse con sensatez.

Antes de que te lances de golpe a los brazos de tus ex (o de que les envíes un mensaje), es importante que tengas una estrategia. Preguntamos a algunos coaches especializados en citas, expertos en relaciones y terapeutas sobre lo que debe tenerse en cuenta a la hora de volver con una antigua pareja. Los consejos que nos dieron pueden servir como guía para todo aquel que le quiera dar a su "antiguo amor" una segunda oportunidad.

El tiempo es la clave

Sabes que es el momento adecuado cuando han estado separados el tiempo suficiente como para darse cuenta de lo que ha fallado en la relación. Esto no lleva días ni semanas, sino meses o incluso años. Otro momento oportuno para considerar este tema es cuando ves que tanto ustedes como sus parejas evolucionaron y cambiaron lo que los haya separado en el pasado. Por ejemplo, si lo dejaste porque uno de los dos no quería casarse y el otro sí, tú o tu pareja tuvieron que haber cambiado de opinión, si no, la reconciliación no funcionaría.

Aprende del pasado. Si piensas que el paso del tiempo o el "haber estado separados" es suficiente para solucionar los problemas, lo más probable es que acabes sufriendo otra vez. Si quieres asegurarte de que tu pareja ha cambiado, las acciones dicen más que las palabras. Si tu ex cambió realmente, lo verás en su comportamiento y en sus acciones. — Christie Hartman, experta en citas y relaciones.

¿Quieres que salga bien? Asegúrate de que haya cambios

Aunque hay mil razones que provocan que una relación se acabe, estar seguro de que esas circunstancias han cambiado es la clave del éxito en el futuro. Cambios internos como la autoconsciencia, la ruptura de antiguas costumbres, la vulnerabilidad y la confianza renovadas y la cura de las heridas del pasado es lo que nos permite estar preparados para una nueva experiencia con una persona que ya conocemos. Además, cambios externos como el progreso de la relación, una comunicación efectiva y, en general, todo el tiempo que pasen juntos, asegurarán el éxito de esa segunda oportunidad. Volver con un ex puede significar también la cura de una herida emocional. Una relación victoriosa no se va a la mierda porque no funcione en un principio, pues el éxito depende de cómo se arreglen los problemas. Así que, ¡busca las soluciones adecuadas! — Akua Boateng, licenciada en terapia de pareja y familiar, psicoterapeuta

La sinceridad total es clave

Piénsalo muy bien antes de intentar volver con tu expareja. Tienes que ser totalmente honesto contigo mismos sobre las razones por las que quieres volver con él o ella. ¿Lo haces solo para alargar la antigua relación? ¿Por qué rompiste con esas personas? ¿Ya te recuperaste de todos los problemas o sigues frustrado por lo que te hizo daño y lo que te molestó? Cuando te enfades, ¿vas a echarle en cara sus errores del pasado? ¿Estás totalmente seguro de que estás preparado para una relación con la persona que es ahora y no con la que era antes de que la dejaras? Si no eres capaz de hablar de lo que pasó, cada uno guarda su parte de culpa de la ruptura y no se perdonarán el uno al otro, lo único que estás haciendo es garantizar que van a volver a los conflictos del pasado. — Harris O’Malley, también conocido como Dr. NerdLove, experto en citas.

Conseguir que una nueva (antigua) relación funcione

Para que cualquier relación funcione, necesitas la combinación de toda una serie de cualidades: sinceridad, empatía, compasión y fidelidad. Pero si estás empezando de nuevo con una antigua relación, necesitarás todo eso además de unas cuantas cosas muy importantes, esenciales en todas las relaciones: mantener una comunicación abierta y honesta, estar dispuesto a fallar, ser capaz de hablar del pasado, de pasar página y de ceder en ciertas ocasiones.

Puedes volver con tu ex manteniendo tus principios de amor, comprensión, aceptación y empatía. Eso sí, mantén los ojos bien abiertos para evitar situaciones y errores pasados. — Charles J. Orlando, experto en relaciones y copresentador de ’Seven Year Switch’, en Lifetime.

Deja de lado las redes sociales

Si estás pensando en volver con tu ex, tómate tu tiempo. Disfruta con los nuevos recuerdos y respeta las distintas perspectivas que puedes tener.

No tengas prisa a la hora de cambiar tu estado a "En una relación" ni empieces a publicar fotos por todas las redes sociales hasta que los dos estén seguros de que quieren seguir con la relación y de que funcionará.

Nadie quiere saber que tu estado sentimental "es complicado". Es fácil volver con tu ex durante las vacaciones o después de una ruptura reciente, pero antes de que empieces a seguir, a hacer amigos o a obsesionarte con tu ex y con su nuevo futuro juntos en las redes sociales, ve paso por paso. — Julie Spira, experta en citas online y ’coach’ de citas.