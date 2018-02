Amenazas al intendente: ¿Qué buscaba el supuesto sicario Tolava?

En el encuentro que origina toda esta trama, entre Gustavo Tolava y Pablo Delaloye, el supuesto sicario esperaba sacarle más dinero, algo que ya le había pedido a la periodista María Emilia Fadel, a quien el ex convicto perseguía para que vaya a sacarle más dinero a los Delaloye, acoso que la joven no resistió y terminó denunciándolo por amenazas.



Para solucionar todo, de acuerdo a la hipótesis de la defensa, se acordó la reunión en la YPF, donde Pablo Delaloye fue acompañado de Urzagaste, ya que sabían que Tolava era un sujeto peligroso y, para evitar riesgos, mejor ir “acompañado”.



La reunión, según lo declarado por los abogados defensores, no tuvo el resultado que Tolava esperaba, por lo que, molesto por ello, al día siguiente buscó darles a los hermanos Delaloye un escarmiento y se lanzó al estrellato mediático con una historia que no tardaría en picar, y que termina colocando al intendente Saenz en el medio de una farsa en la que no tuvo nada que ver.

Vincular la bronca de Delaloye contra el intendente por el cierre de los boliches de la zona de La Balcarce, no fue muy difícil de urdir, pues no se descarta que el mismo hermano del empresario de boliches se haya referido a esta situación para excusarse de darle más dinero al ex convicto en la reunión en la YPF.



El resto era cuestión de tiempo, pues una trama asesina en torno a la principal figura política de la ciudad de Salta, no tardaría en prender o viralizarse, en especial en las redes sociales o en medios gustosos de noticias de alto impacto y dudosa credibilidad, donde este tipo de noticias pueden ser replicadas con facilidad.



Lo que tal vez Tolava no tuvo en cuenta fue la inmediata intervención judicial, la cual lo dejó tras las rejas, un lugar que este ex convicto conoce muy bien. Allí, y por ahora, se encuentra cómodo y tratará de que todo siga así, al menos, hasta que la polvareda que armó se disipe.



Recién entonces, se especula, pedirá una audiencia para contar la verdad de los sucedido y regresar a las calles, aunque para que eso suceda, primero esperará a que las dos personas que implicó ganen la libertad, algo que sabe, podría suceder de un momento a otro.



Una de las razones para que ello suceda tiene que ver con un acto procesal clave. Se trata de un video en el que Tolava aparece refiriéndose a la trama asesina planeada por Delaloye, filmación que no fue ratificada judicialmente por el ex convicto, con lo cual dejó en fuera de juego al medio que la difundió y, a su vez, abrió el camino para desvincular a las dos personas que involucró.