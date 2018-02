Durante el eufórico discurso que Hugo Moyano le dedicó al Gobierno, los manifestantes que estaban cerca del escenario comenzaron a cantar contra el presidente Mauricio Macri y el gobierno de Cambiemos.

"No me cagué nunca, siempre puse las que tuve que poner. Y si hay algún problema, voy a poner las que tenga que poner (sic)", fueron las palabras que enfurecieron a los sindicalistas que estaban alrededor de Moyano y que empezaron a subir el tono del reclamo.

"Si lo tocan a Moyano, les paramos el país", comenzaron a cantar los manifestantes, mientras que el titular de Camioneros aseguraba que le había salido "el camionero de adentro", por utilizar una expresión vulgar para decir que podría afrontar solo las investigaciones que lleva adelante la Justicia.

Moyano, según indicó el portal Infobae, pidió disculpas por el exabrupto y afirmó que "viene aguantando tantos disparates y estupideces que no tienen sentido". "No soy muy valiente pero trato de disimularlo. No me van a ver arrugar en nada y menos defendiendo los derechos de los trabajadores", sostuvo.

La última expresión desató un nuevo cántico de los manifestantes que estaban más cerca del escenario, que comenzaron a insultar a Macri. En ese momento, Moyano les pidió que cesaran los cantos. "Dejémoslo. No hace falta, compañeros", les dijo.

Luego, siguió lanzando duras críticas contra el gobierno nacional y su política económica. En el tramo final del discurso, indicó: "No tengo miedo de ir preso, no tengo miedo de que me maten".