Personal trainer enamorado de alumna que podría ser su madre

Agustín, de 19 años, es personal trainer y se enamoró perdidamente de una mujer a la que entrenaba en un gimnasio.

Soledad, de 37, ni se imaginaba quién era el hombre que la amaba a escondidas, pero en un momento del programa de Andrea Politti dejó algo muy en claro. "No saldría con un hombre de la misma edad de mi hijo", sentenció.

Después de compartir algunos bailes y desafíos, llegó la hora de la verdad.

"Perdón, sos mi profe y sos chico. Quizás más adelante, ahora no puedo. Me encantó todo pero tenés 19 años y yo, 37. Me parece una locura. Tenés que vivir muchas cosas de tu edad y estando conmigo tenés que vivir la vida de un hombre más grande", expuso ella luego de darle un beso en el cachete.