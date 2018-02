Quebrada del Toro: “Necesitamos imperiosamente la ayuda de la provincia”

La semana pasada se declaró la emergencia hídrica, social y sanitaria en la Quebrada del Toro, donde más de 46 familias de los parajes Finca El Toro, Potrero de Chañi, El Rosal, San Bernardo de las Zorras, Pascha, y zonas cercanas, se vieron perjudicados por las lluvias y crecidas de ríos.

Los principales inconvenientes para los pobladores tienen que ver con el abastecimiento de agua potable y la inestabilidad de las viviendas. Según manifestó el intendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo, las vertientes se llenaron de barro.

“Hemos asistido con agua mineral a la totalidad de los pobladores, hemos llevado 15 mil litros de agua potable en un camión cisterna, por los distintos domicilios de los parajes El Palomar y Finca el Toro”, dijo Cornejo en InformateSalta.

Sobre el estado de las viviendas, el jefe comunal señaló: “Llevamos plásticos porque son viviendas adecuadas para la zona, térmicas, de adobe con techo de paja y barro. Pero al haber lluvias incesantes, pierden la impermeabilidad. La mejor solución es poner plásticos negros en el techo y volver a tortear con barro. De acuerdo a lo que analizábamos con los caciques, poner chapas es un contra sentido por las grandes diferencias de temperatura”, explicó.

En cuanto a la situación sanitaria, Cornejo manifestó que por el momento los pobladores están siendo asistidos por agentes sanitarios y médicos que constantemente recorren la zona.

“Con respecto a la accesibilidad, la ruta provincial 127, que es la que comunica San Bernardo de las Zorras, el Rosal, Potrero de Cañi, El Palomar y Finca del Toro, estaba con malas condiciones de transitabilidad. Vialidad de la Provincia trabajó fuertemente para recuperar el tránsito”, dijo.

Una de las demandas a la Provincia, más precisamente al Instituto Provincial de la Vivienda, es el cumplimiento de la promesa de 50 módulos habitacionales. El organismo se comprometió el año pasado, cuando dos personas fallecieron durante un alud, al ser arrastradas por la crecida de un arroyo.

Son 5 las escuelas que actualmente se encuentran con inconvenientes en el abastecimiento de agua, ya que las tomas están en mal estado y el agua ingresa con barro.

“Las lluvias no paran desde diciembre, algo que no es normal para la zona. Acá no lluvia desde hace 6 años más o menos, había sequía”, manifestó Cornejo.