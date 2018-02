Berruezo fue a la Escuela Zorrilla tras las denuncias por los excesivos montos de inscripción

Hoy padres de alumnos que asisten a la escuela Zorrilla hicieron una grave denuncia, acusaron al directorio de obligarlos a pagar 1000 pesos de cooperadora o les negarían la inscripción. Indignados, por los micrófonos de Canal 9 hicieron público su reclamo. La gravedad del caso desencadenó en la sorpresiva visita de la ministra de Educación Analía Berruezo en la institución.





“El pago de cooperadora tiene la intención de que todos podamos colaborar con la escuela, no es obligatorio, no hay un mínimo ni un tope y la inscripción se tiene que hacer”, dijo en Multivisión Tv, tanto le preocupó la situación que decidió presentarse personalmente en el lugar para hablar con la directora. “Estoy yendo a la escuela Zorrilla y voy a reunirme personalmente con la directora, me sorprende porque es una persona que siempre trabajó con mucha responsabilidad”, añadió.

Como medida y para evitar nuevos reclamos, dijo que realizará una presentación por escrito a todas las instituciones aclarando que el pago de cooperadora es un aporte y no una obligación que condicione la inscripción de los alumnos a instituciones públicas.

Finalmente dijo que aquellos padres que sufran un atropello de estas características puedan elevar sus reclamos al 148 o llamando al 4324423.