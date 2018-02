Pudo ser tragedia: Camión enganchó un cable y tiró un poste de luz

Ocurrió el pasado sábado, cerca del mediodía, en Villa Asunción. Afortunadamente, no lesionó a ninguno de los ocupantes de los vehículos que circulaban por inmediaciones al lugar. Fue solo un susto. VIDEO.

El pasado sábado 17 de febrero, a las 12:13 horas, las cámaras de seguridad del Centro de Coordinación Operativa registraron el momento en que un camión particular enganchó un cable del tendido eléctrico y provocó la caída de un poste de luz en Villa Asunción.

Afortunadamente, según se observa en las imágenes, el poste no llegó a impactar contra los motociclistas que circulaban detrás del camión, quienes sin embargo, también quedaron enredados entre los cables y cayeron al pavimento. No obstante, no sufrieron ningún tipo de lesión. Solo fue un susto.

Tampoco se reportaron daños en el vehículo que se encontraba estacionado a solo centímetros del hecho. Inmediatamente se envió patrullas al lugar de manera preventiva.

Las actuaciones quedaron a cargo de la dependencia de Villa Asunción y se notificó del hecho a la empresa EDESA.