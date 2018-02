El “Albo” va por la recuperación

Con la obligación de obtener un triunfo para apagar el incendio de las dos derrotas consecutivas, Gimnasia y Tiro enfrentará el próximo domingo, desde las 18 horas, a Crucero del Norte, por la cuarta fecha del Octogonal, en el estadio del Gigante del Norte.

El DT Víctor Riggio realizará algunas variantes en el equipo titular. Nelsón Ibarlucea ocupará el lugar de Zuvinikar, quien debe cumplir una fecha de suspensión por llegar a la quinta amarilla, y Jonathan Hereñú ingresará por Agustín Herrera.

En tanto, Raúl Poclaba ocupará el lugar de Fabio Giménez, una de las dudas en el equipo. Además decidió sacar a uno de los goleadores del equipo, Alejandro Toledo y reemplazarlo por Luciano Herrera, quien acompañará a Juan Arraya.

Aunque no está confirmado el once titular, definitivamente será otro equipo en cancha. Y el primer objetivo a corto plazo es defender el arco y no perder. El “Albo” tendrá que dejar todo y un poquito más para salir de este mal momento y no seguir regalando prestigio.

Ivo, dos meses afuera

El futbolista salteño presenta un virus peculiar cuyo síndrome le provoca un cansancio permanente, una fatiga que lo condiciona por el momento para desenvolverse en un nivel competitivo. Chaves, que ocupa plaza de refuerzo, debe permanecer inactivo por dos meses y habrá que ver si el Consejo Federal habilitaría al Albo a adquirir una tercera incorporación, y si la dirigencia haría o no uso de esa opción.