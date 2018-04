Urtubey inauguró el período de sesiones en la Legislatura

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey hizo un resumen del año que cerró y de los objetivos de su gestión con cifras y detalle en obras y avances. Marcó diferencias con la política nacional, aunque llamó a la unidad. "No podemos darnos el lujo de fomentar divisiones. No necesito enemigos para gobernar", expresó.

Hoy, el Gobernado de Salta, Juan Manuel Urtubey llegó al recinto de la Legislatura salteña, junto a su esposa, Isabel Macedo, para inaugurar el 120º periodo de las sesiones ordinarias.

Urtubey hizo un repaso de las acciones realizadas en el año que cerró y de su gestión. Habló de política, de sus objetivo y misión para con el pueblo salteño, como empleado público. También mencionó la "grieta" y las necesidades de la provincia y su vinculación en el marco de una política nacional, en la que deslizó diferencias.

"En Salta no podemos darnos el lujo de fomentar divisiones para crecer. Yo no necesito de enemigos para gobernar. Todo lo contrario: necesito que me acompañen, que me critiquen, que discutamos y, fundamentalmente, que trabajemos a destajo, cada uno con sus ideas, por los salteños". Agregó: La palabra “grieta” es una tragedia que no debe ser naturalizada. No se trata de auspiciar y alimentar el uno contra otro. Se trata de avanzar el uno con el otro".

En cuanto a la relación de la provincia con al política nacional manifestó: "Sería una injusticia decir que no somos escuchados por el Gobierno Nacional. Pero sería una mentira decir que recibimos todas las respuestas que necesitamos. No somos ni nos creemos el ombligo del mundo, pero los salteños somos conscientes de nuestros derechos, de lo que nos corresponde y también de nuestras obligaciones".

"Mi relación con el Gobierno Nacional se basa pura y exclusivamente en la responsabilidad que tiene este Gobernador. Hemos colaborado en todo lo que estuvo a nuestro alcance para sacar Argentina adelante y lo vamos a seguir haciendo. Esto es todo: nada más ni nada menos. Tengo coincidencias. Tengo diferencias. Tengo mi propia visión", aseveró le mandatario.

Trajo al recinto la estrategia de los timbreos, que aplica Cambiemos, para hablar sobre el "cambio" político: "No alcanza con el cambio. Hace falta la transformación, hace falta curar heridas. Me interesa más tirar abajo la puerta del atraso que tocar timbres. No todas las casas tienen timbres, pero muchísimas tienen necesidades que se solucionan trabajando. No quiero pobres resignados. Quiero gente con oportunidades, con fuerza y con capacidad de crecer sin deberle nada a un concejal, a un diputado, a un senador, a un gobernador o a un presidente







Abordó la problemática de la violencia de género, las drogas y los jóvenes, la educación, la seguridad y la desnutrición.

"Otro flagelo que enfrentamos los salteños, que padecen las mujeres, las niñas de nuestra provincia, es la violencia de género. La subestimación es un delito. El insulto es un delito. El golpe es un delito. El sexo obligado es un delito. El asesinato, el peor de los delitos." y agregó, con un mensaje sutil para los que piden perdón por sus delitos desde la cárcel: "Entendamos de una vez que los perpetradores son delincuentes y no pagan sus cuentas pidiendo perdón. Las pagan en la cárcel".

Antes de culminar su discurso, Urtubey, agradeció a los ciudadanos salteños por elegirlo, a los partidos políticos sus ideología por colaborar en el debate y trabajo del día a día. Así mismo se refirió a su futuro político, ya que éste es su penúltimo discurso de apertura de sesiones ordinarias: "Mi compromiso con los salteños es total y absoluto. No especulo con el futuro. Dios dirá cuál es mi destino, que seguro se mantendrá por siempre en el peronismo y peleando por Salta".

Cerró su exposición con una frase del General Martín Miguel de Güemes: "La Nación sabe cuántos y cuán grandes sacrificios tiene hechos la provincia de Salta en defensa de su idolatrada libertad y debe saber que se halla siempre dispuesta a otros mayores. Que a costa de fatigas y de sangre ha logrado que los demás pueblos hermanos conserven el precio de su seguridad y sosiego; pues en premio de tanto heroísmo exige la gratitud que emulados de unos sentimientos patrióticos contribuyan con sus auxilios a remediar su aflicción y su miseria".