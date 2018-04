Pase Libre: En la UNSa insisten con que 100 viajes gratis al mes son pocos

Desde que el gobernador Juan Manuel Urtubey puso en marcha Pase Libre para Estudiantes y Jubilados, en el año 2014, miles de estudiantes de todos los niveles y jubilados pueden trasladarse gratis en colectivo. Esto implica millones de viajes gratis por mes, tanto en el área metropolitana como en los municipios donde hay transporte de pasajeros urbano e interurbano.

El caso de Salta no se da en muchas otras provincias, donde los estudiantes deben pagar su boleto normalmente, o a lo sumo gozan de algún tipo de descuento para estudiantes.

Si bien inicialmente fue libre y sin límites, por defectos y mal uso del sistema de parte de los mismos beneficiarios, se debió implementar una modificación.



Hay que tener en cuenta que si bien es gratis para estudiantes y jubilados, al sistema público de transporte lo sostenemos todos los salteños con el pago de nuestros impuestos, por lo que cualquier mal uso del mismo, debe ser corregido por el Estado, que es el responsable de resguardar lo que es de interés público.













Las irregularidades

Según un informe de control realizado por la Autoridad Metropolitana de Transporte, que contenía un detalle del uso del Pase Libre en todos los niveles educativos y también en jubilados, se identificaron casos donde los ususarios realizaron más de 340 viajes al mes, o sea más de 10 viajes por día, incluidos los días domingos.

En el caso puntual de los alumnos universitarios que asisten a la Universidad Nacional de Salta, donde un grupo promueve ahora una lucha contra las restricciones, fue otro de los casos con mayor cantidad de observaciones.



Se detectó, por ejemplo, que menos del 10% del total de viajes que se realizan son en líneas que lleguen a la casa de altos estudios. ¿Y el resto?

Pero además, se detectaron cientos de beneficiarios inscriptos en la universidad que realizaron viajes, de los cuales ninguno tenía como destino corredores que lleguen a la zona donde se encuentra ubicada la casa de altos estudios.

Por ello, es que el uso abusivo del beneficio que pagamos entre todos, motivó que se fije un cupo de 100 viajes mensuales en todas las líneas urbanas e interurbanas del área metropolitana, donde los viajes no realizados no son acumulables para el mes siguiente. Es decir que se pueden hacer de promedio 4 viajes diarios, gratis, algo lógico para alguien que por ejemplo, deba concurrir 2 veces (ida y vuelta) a la Universidad por día, cosa que no es lo más habitual.

Cualquier uso desvirtuado del sistema debe ser corregido por el Estado, que como dijimos, debe administrar de la mejor manera los recursos que entre todos aportamos.

Por ello es ilógico el planteo del Colectivo de Estudiantes, grupo que de muy mala manera se dirigió al gobernador solicitando un cambio en este sistema, buscando forzar una anulación de la resolución que restringe el Pase Libre en cualquiera de sus aspectos.