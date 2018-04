En B° San Carlos aparecieron tres perros muertos, aparentemente por envenenamiento

Ayer, en horas de la noche, una joven salteña de barrio San Carlos decidió salir a pasear a su mascota en la plaza principal de la zona. Lejos de ser una salida agradable, se encontró con una triste situación. En el espacio verde, yacían tres perros sin vida, en aparente estado de envenenamiento.





“Buenas noches, hace unos minutos salí a pasear mis perras en la plaza principal de Barrio San Carlos, y me di con estos perritos muertos no tienen ningún golpe yo creo que los envenenaron. Comparto y lamentó mucho si son de alguien que los perdió. El marrón está al parecer atropellado porque tiene la pancita abierta los demás no tienen ningún golpe. Es muy triste ver la maldad o la inconsciencia del ser humano”, expresó la chica en las redes sociales.





Hasta el momento se desconoce el motivo de muerte de los animales y los responsables. Pese a que en la provincia está vigente una ley de protección animal que debería penalizar cualquier tipo de atentado hacia la vida de las mascotas, este comportamiento cruel e irracional se sigue repitiendo con frecuencia.

Mirá cómo podes denunciar el maltrato animal en Salta