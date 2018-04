Un aserradero clandestino pone en riesgo las viviendas de vecinos del microcentro

Sostienen que funciona a puertas cerradas en Lerma al 100 y no tiene habilitación. Desde hace un año denuncian la situación en la Municipalidad pero no obtienen respuestas. Temen que se prenda fuego y afecte a la zona. Malestar.

Vecinos se quejaron por la inacción del área de Control Comercial de la Municipalidad debido a que pese a las reiteradas denuncias realizadas en contra de un aserradero, que funciona ilegalmente en el ex galpón de Atahualpa, ubicado en Lerma 168, entre Urquiza y Alvarado, no tomó cartas en el asunto.







Al respecto, Javier, en diálogo con InformateSalta, aseguró que denunció la situación hace un año ya que teme que en caso de incendio, las llamas afecten no solo a su domicilio, sino también al hotel y al colegio ubicado en inmediaciones. “No tiene habilitación ni ningún tipo de sistema de incendio, pero continúa funcionando a puertas cerradas, para mi que hay una especie de curro porque nunca lo clausuran”, expresó.

En ese marco, señaló que desde el municipio esgrimieron una insólita explicación. “Me dijeron que fueron pero no les abrieron la puerta, o sea que yo me puedo poner un aserradero en mi casa, le cierro las puertas y ellos no pueden entrar, mínimo deberían ir a juez, labrar una acta y abrir la puerta”, se quejó a InformateSalta.







El vecino señaló que vive esta situación desde hace más de tres años. “No tienen ningún matafuego, y es pura madera y aserrín, si hay una chispa, se incendia, se prendé fuego todo, no creo que ni los bomberos del cuartel aguanten para sofocar el incendio”, dijo.

A todo esto agregó a InformateSalta que deben soportar no solo la contaminación sonora, sino también la presencia de bichos, ratas, cucarachas, y demás. “El galpón no tiene mantenimiento, hacen lo que ellos quieren, no hay control, si no lo clausuran, deben exigirles las medidas de seguridad necesarias para habilitarlo”, finalizó.