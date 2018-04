Prostitución, abusos y amenazas: el calvario que viven vecinos del B° Hernando de Lerma

Una verdadera pesadilla viven los vecinos de la zona de Lavalle y Tucumán, quienes deben tolerar desde hace mucho tiempo la prostitución en la esquina de sus casas, una situación que se torna cada vez más insoportable.

Uno de ellos, cuya identidad preferimos mantener en reserva, en diálogo con InformateSalta denunció que su hijo fue manoseado una mañana, muy temprano, cuando se dirigía a la escuela. “Lo toquetearon entero, asustado se volvió a la casa y llamó a la policía. Como no llegaban, me fui yo a hablar con el travesti y lo lleve a la comisaría, donde quedó detenido, pero al otro día ya andaba como si nada,” contó.

Indignado, se acercó a la Escuela Técnica Nº 8 ubicada en la zona y al comentar lo sucedido, se dio con que muchos de los alumnos también sufrieron acoso similar. “Yo tengo varias denuncias. No sólo eso, sino que a la mañana encontras preservativos, alcohol, todo tirado en las veredas de las escuelas,” detalló.

Además, indicó que una vez al discutir con uno de ellos recibió una respuesta increíble. “Si vos me denuncias o haces algo, yo me voy a acordar de vos, yo sé quién sos, mis compañeras y yo sacamos fotos a cada uno que viene y se acuesta con nosotras,” le contestó.

Luego de varias denuncias, un policía de encubierto acudió una noche a su casa para analizar el movimiento del grupo y curiosamente ese día no apareció ninguno. En otra ocasión, un efectivo pidió el despeje, pero antes que llegara el patrullero una camioneta pasó advirtiéndoles que debían irse, por lo que sospecha que cuentan con algún tipo de complicidad.

“No es que esté en contra de ser travesti, ni soy homofóbico, pero si queres salir a tomar aire tenes travestis desnudos en la calle. No podes andar de noche porque te gritan de todo. Hay vecinos que directamente están vendiendo las casas para evitar eso, porque no los podes combatir, no le podes hacer nada,” finalizó el vecino a InformateSalta.