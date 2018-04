Los pañuelos blancos del monolito a Güemes, siguen movilizando

Esta tarde, la Asamblea Feminista de Salta organizó una “Mateada por la Memoria” para conmemorar el golpe de estado, defender los símbolos patrios de las madres y abuelas de Plaza de Mayo y reivindicar su lucha. Sin embargo, por otra parte, a través de la redes sociales también se había convocado otra manifestación cultural que buscaba reivindicar al héroe gaucho a cargo del particular Oscar Blanco "El Talero" cuyo fin eran realizar una nueva limpieza del perímetro donde se recuerda a Güemes.







Pasado el mediodía, esta segunda intervención fue suspendida debido a la actividad que realizaba la Asamblea Feminista de Salta.

“Suspendemos porque queremos evitar todo tipo de confrontación con cualquier grupo de personas, somos defensores de la paz, el respeto y el bien común, tuvimos una reunión en la que decidimos a pesar de mi oposición suspender ya que por todos los medios mi pensamiento fue limpiar ese sitio tan importante para mí y para muchos o casi todos los salteños” indicó a través de su cuenta de Facebook Blanco.

Sin quedarse lejos de la situación, la Asociación Tradicionalista Gauchos de Güemes buscó despegarse de esta movida recordando que iniciaron los trámites correspondientes ante la Municipalidad de Salta y sus organismos.







Por su parte, desde el grupo de mujeres convocadas para esta tarde indicaron: “Que lo borren 20 veces y los pintaremos 21. Si no tienen nada que hacer y bueno que lo vengan a hacer acá, tenemos energía y más para defender nuestras convicciones”.

Y así fue que una salteña que transitaba por Plaza Belgrano durante esta manifestación cultural expresó: “Es una falta de respeto que se pinte aquí, pudieron haber pintado en cualquier otro lado. Soy salteña y quiero a mi General. No tienen porqué venir y no respetar eso. Yo les saque una foto y ahí me dijeron: me sacas una foto y vas a ver lo que te va a pasar”.

Continúa, entonces, la batalla por los pañuelos blancos pintados en el sitio donde se recuerda donde fue herido el Gral. Martín Miguel de Güemes.