Diputados de todos los bloques acordaron eliminar el canje de pasajes

Los presidentes de todos los bloques que integran la Cámara de Diputados acordaron hoy con el presidente del cuerpo, Emilio Monzó (PRO), la eliminación del sistema de canje por dinero de pasajes aéreos y terrestres asignados a los legisladores nacionales, tras la polémica generada por el uso de ese mecanismo.

Tras las críticas los mendocinos Claudia Najul (Cambiemos), Federico Zamarbide (Cambiemos) y José Ramón (PI-Protectora) habían hecho pública su renuncia al beneficio.



Sin embargo el tema desbordó la opinión pública por lo que representantes de los bloques acordaron reunirse por este tema. En una reunión realizada este miércoles en el despacho del presidente de la Cámara, los titulares de las diferentes bancadas coincidieron en la necesidad de eliminar esa modalidad y dejaron en las manos de Monzó el diseño de las alternativas de movilidad para aquellos diputados que no se trasladan en avión.

Actualmente cada uno de los 257 diputados recibe 40 tramos de pasajes mensuales (20 aéreos y 20 terrestres) y en el caso de no utilizarlos o de tener sobrantes, pueden canjearlos por dinero a una cotización aproximada de 1.300 y 600 pesos, respectivamente.

Así, si un diputado devolvía los 40 tramos se podía alzar con un ingreso mensual adicional de aproximadamente 40.000 pesos, situación que se daba mayoritariamente entre los diputados de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano, que pasaban así percibir un sobresueldo.

Hoy se resolvió dejar de lado el cuestionado sistema de canjes, y quedó para los próximos días la definición de la modalidad que se utilizará para cubrir el traslado de los legisladores.

La variante que cobra más fuerza es la de darle a los legisladores la opción de optar entre los tramos aéreos o un monto de dinero de entre 25.000 y 40.000 pesos abonado bajo el concepto de "gastos de movilidad".

Otra alternativa analizada es la de fijar un radio de 300 kilómetros desde la Ciudad de Buenos Aires, y que quienes están fuera de esa zona reciban los tramos de pasajes y que quienes están dentro reciban la suma de dinero.

Esta última propuesta generaría dudas por aquellos diputados que viven a más de 300 kilómetros y aún así deciden trasladarse en sus automóviles particulares.

Según las estadísticas oficiales que se toman en cuenta para trabajar, entre los diputados que viven a menos de 500 kilómetros del Congreso, se registra un canje del 80 por ciento de los pasajes.

Ese porcentaje disminuye a medida que el domicilio del diputado se registra a mayor distancia de la Ciudad de Buenos Aires.

Más allá del sistema que se implemente, fuentes del oficialista interbloque Cambiemos dejaron en claro que "no se aumentará de ninguna manera el presupuesto que la Cámara hoy tiene asignado al traslado de los legisladores".

Durante la reunión de esta tarde se cuestionó también la actitud de los diputados que en los últimos días salieron en los medios anunciando que renunciarían a la posibilidad de canjear los pasajes.

Como los mendocinos nombrados, el macrista Fernando Iglesias (Ciudad de Buenos Aires), el socialista Luis Contigiani (Santa Fe), y el radical Hugo Marcucci (Santa Fe) habían planteado la intención de renunciar al beneficio.

"Es absurdo decir que no quieren el canje; porque es algo que se solicita o no. No pueden renunciar a algo que tienen la opción de no hacer", expresó uno de los referentes del bloque oficialista.