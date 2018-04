Monolito a Güemes: “El uso del pañuelo como símbolo de la memoria quedó denigrado”

Luego del fracaso de la convocatoria impulsada por un grupo de personas para despintar los pañuelos y “defender el honor de Güemes”, que estaba planeada para ayer a las 18 horas en Plaza Belgrano, y que se suspendió cuando un movimiento por los derechos humanos decidió realizar una “Mateada por la Memoria”, hoy los pañuelos de la discordia aparecieron borrados.

“Me enteré por los medios que un grupo de estudiantes estaban despintando el monolito. Es lo mismo que nosotros estábamos pidiendo. Alguien dijo que nosotros no queríamos que lo despisten, pero no es así, nosotros pedíamos que lo haga la municipalidad o la provincia”, manifestó el presidente de la Agrupación Tradicionalista Guachos de Güemes, Francisco Aráoz, en InformateSalta.

Aráoz aseguró que desconocía que un grupo de personas realizaría la limpieza. “No sabíamos que lo iban a hacer. De hecho, con la convocatoria que se hizo para ayer, dijimos que no participaran porque consideramos que la limpieza la tenían que hacer los entes oficiales. Hicimos la denuncia en la Fiscalía N° 2 y presentamos una nota a la municipalidad que son los encargados del mantenimiento y limpieza de los monumentos”.

Las controversias generadas desde el momento inicial en que se pintaron los pañuelos blancos, el pasado 24 de marzo, se agudizaron entre los grupos discordantes cuando se despintaron y repintaron los símbolos. Insultos y agresiones de por medio, dejaron en una situación incómoda a ambas ideologías, de un lado quienes defienden los derechos humanos y del otro los que cuidan la embestidura del héroe Gaucho.

“Estoy convencido de que esto se está usando como botín de guerra. Hay organizaciones que dicen ‘aquí vamos a hacer lo que queremos y vamos a pasar por encima de todos sin nada’, esto ha generado que a la gente que quiere que esto esté limpio le de mucha bronca”, manifestó Aráoz.

Con respecto a declaraciones de algunos defensores de Güemes que manifestaron que se había “ensuciado el honor” del General, Aráoz se expresó en desacuerdo. “Güemes es un héroe nacional y latinoamericano. No podemos decir que se manchó el honor de Güemes por algo así, pero hay lugares donde se pueden hacer pintadas y hay lugares donde no se pueden hacer. Nunca un político pintó sus leyendas en un monumento porque saben que no está permitido y es contraproducente. Para los que dicen que Güemes y los montoneros tuvieron algo que ver no sabe nada de historia, así sea un académico güemesiano”.

Según consideró el presidente de la Agrupación Tradicionalista Guachos de Güemes, “la demostración del ‘yo hago lo que quiero’ quedó evidente con la repintada. Esto fue una muestra de agresión. La confrontación no es buena para nadie, para estoy hay organismos que se tienen que hacer cargo. Nosotros de buena voluntad lo limpiamos y dejamos en buenas condiciones. Después volvieron a pintar los pañuelos como una confrontación por la confrontación misma, sin ideología”.

Aráoz señaló que con la repintada se perdió la verdadera ideología de la manifestación inicial de lucha por los derechos humanos: “El uso del pañuelo como símbolo de la memoria quedó denigrado, no considero que el atropello sea un mensaje genuino”.

Para explicar estas afirmaciones, Aráoz argumentó que “no hay ninguna organización que se responsabilice de lo que se está haciendo. Desde Gauchos de Güemes dijimos que íbamos a despintar y dimos los motivos. Pero desde el otro lado se largó un comunicado con la firma de H.I.J.O.S, pero no tienen personería jurídica porque hay dos o tres organizaciones con el mismo nombre, yo hablé con algunas de ellas y me dijeron que no estaban de acuerdo con la repintada, de hecho hablamos de hacer algún tipo de acto conjunto. Una cosa es el reclamo genuino por el motivo inicial de la pintada de los pañuelos, eso es genuino, pero cuando se empieza a avasallar el derecho del resto de la ciudadanía y empieza a hacer deterioro de monumentos entonces pierde la razón, pasa a ser un acto de vandalismo”.