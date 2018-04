Martín Grande cuestionó la capacidad de los nuevos concesionarios de Agua Palau

La ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Paula Bibini, suscribió en enero pasado el acuerdo con los representantes de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que se impuso en el proceso de licitación que había sido abierto por la Provincia tras rescindir el contrato con Plumada.

Se trata de la UTE (Unión Transitoria de Empresas) conformada por Agropecuaria Las Garzas S.A., Victorio Ricardo Binda y Alberto Artur de la Villarmois, que se hizo cargo de la explotación, fraccionamiento y comercialización de las fuentes de agua mineral Palau, en el departamento de Rosario de la Frontera.

Dijo en su momento la ministra Paula Bibini, que esta UTE ganó la licitación por presentar la oferta más conveniente para los intereses del Estado provincial y porque la empresa posee las aptitudes profesionales y recursos técnicos y económicos necesarios para ser la concesionaria de la explotación en los términos y condiciones estipulados por la Provincia.

Sin embargo, el diputado Nacional por Cambiemos, Martín Grande, parece no coincidir con esa visión del Gobierno Provincial, y cuestionó dicha concesión.

“La entrega de Agua Palau, no voy a decir que es vergonzosa, pero acá el ex ministro Parodi, nos habló de empresas de primerísimo línea, a nivel nacional, que iban a participar de la explotación de Agua Palau, pero la explotación de Agua Palau, quedó en manos de desconocidos locales en la industria del agua. Es como que a mí me entreguen Agua Palau, qué puedo saber yo de agua mineral”, dijo esta semana el legislador y periodista en su emisora.

Opinó que “ahí está un hombre que trabaja en bienes raíces, otro que es un estanciero y otro que vende calefacción y Soda Mónica, por supuesto, que es el que aporta el know how, teóricamente”.