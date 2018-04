Una protesta de trabajadores del Hospital del Milagro corta Av. Entre Ríos

Se trata de un conflicto que se repite hace tres años. Los empleados reclamaron en reiteradas ocasiones por el pago atrasado de sueldos. Pertenecen a la empresa Asociación de Veteranos de Guerra de Malvinas, quienes se desempeñan en objetivos de salud como centros regionales y hospitales.

Hace más de 5 días que están de paros. El delegado del gremio UTEDYC, José Manuel Fernández aseguró que la empresa “nunca pudo afrontar el pago de sueldos y horas extras. Hoy llegamos de nuevo a salir a las calles para ser escuchados y que nos den una respuesta del gobierno y de la empresa. Este es un servicio tercerizada, nosotros trabajamos en servicios de salud pública hace 8 años, 4 años estuvimos en negro. Cómo puede ser que el Estado haya tenido 50 personas trabajando en negro durante 4 años. Después pasamos en blanco a una empresa manejada por veteranos de Malvinas, lamentablemente son empresarios improvisados”, manifestó.

Según señaló Fernández en FM Profesional, la semana pasada se llevó a cabo una reunión conciliatoria en la que no se arribó a ninguna solución. “Es una comisión formada por afiliados de veteranos, tiene 250 empleados que prestan servicios en el IPS, en Ciudad Judicial, en la Municipalidad y en puntos de salud pública. El pretexto de la empresa es que el Gobierno no le hace llegar en tiempo y forma el dinero para abonar los sueldos. Salud Pública dice que no le debe dinero a la empresa. Se tiran la pelota pero la plata no aparece”.

La deuda superaría los $40 mil pesos por trabajador. “No podemos subsistir, esto está rompiendo familias porque no tenemos qué llevar de comer a la casa y ni te hablo de las deudas que tenemos. Más de uno tuvo que dejar los alquilares y deben andar mendigando un lugares donde vivir y qué comer. Es una injusticia”, expresó.