Mañana no hay bancos por un nuevo reclamo salarial

Si este viernes tenías pensado ir al banco a realizar algún tipo de trámite, vas a tener que esperar hasta la próxima semana, dado que durante este 6 de marzo habrá paro en la actividad.

En diálogo con Somos Salta, el secretario general de La Bancaria en nuestra provincia, explicó los detalles de la medida de fuerza: “Será un paro de 24 horas, comenzará a horas 6:00 y terminará a las 24:00 del mismo día”. Del mismo modo, anticipó una continuidad de la medida para la próxima semana, eventualmente por 48 horas.

Este paro tiene que ver con la falta de acuerdos y disposiciones en torno a las paritarias que encabeza el sector que nuclea a los bancarios. “Lamentablemente el Ministerio de Trabajo actuó con sumas irresponsabilidades en esta paritaria, y las Cámaras no trajeron ningún tipo de propuesta superadora, persisten con el 15%”, señaló Rodas.

Sobre este último punto, aseveró que “es una burla el 15%, el mismo Banco Central hizo una proyección del 19,8%; si estuvieran seguros que no se va a superar esa cifra, no les tendría que molestar poner una cláusula gatillo”. A esto, agregó que no hubo pago del monto extraordinario de principio de año.

“Esto hace imposible la negociación ante la actitud autoritaria y posesiva, de un Gobierno que quiere responsabilizar a los trabajadores, con una inflación a la cual no le encuentran vuelta”, espetó el secretario de La Bancaria, de cara a la jornada de paro que tendrá su réplica en Salta, como parte de una medida que se realizará en todo el país.