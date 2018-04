Jaitt a Rial: "Le pagás a jugadores para que novien con tu hija"

Natacha Jaitt tuvo ayer una mañana de furia en los Tribunales de Comodoro Py. La mediática se presentó para declarar contra su ex en una causa por violencia de género y en cambio le preguntaron por las denuncias que realizó por pedofilia entre famosos.

Ahora, tiene que dar pelea en otro frente: con el periodista Jorge Rial quien compartió enTwitter una foto de la declaración de la morocha sin borrar sus datos personales tales como su número de documento, su domicilio y hasta el número de su teléfono celular.

Jaitt denunció a través de su Twitter que le hicieron “una cama” y se mostró lapidaria con Rial por publicar su número de teléfono.

“Manga de siniestros mafiosos me estaban haciendo una cama. Ahora sí se les pudrió el rancho. Aviso que Diego Storto cómplice de esta mugre mafiosa dejó de ser mi letrado hoy (por ayer). Ahora sí, yendo al lugar que corresponde sin ser engañada. #ConLosChicosNo”, escribió en la red social.

Y luego atendió a Rial. “Así que publicaste mi celular so... mal padre sin vergüenza que pagó a la SIDE para q no salten tus tramoyas con Cristóbal López y yo tengo hijos propios que cuidar y no pago jugadores de inferiores que novien con mi hija como vos hacés Jorge Rial”, apuntó contra el periodista y publicó su celular.

“No les tengo miedo h... de p.... Todo vuelve y tengo gente con copias. Gracias gente por todos los SMS y WhatsApp de apoyo porque dio mi celular. Les ruego que paremos porque estoy por tirarlo al suelo y destrozarlo ya que estoy en comunicación con la fiscal y se me corta porque me llama el país. Lo amo. Si me quieren destruyan el celular de @rialjorge, por favor Mafiaaaa”, disparó.

Un ex y el actual novio de Morena se defienden

El escándalo de Natacha Jaitt está salpicando a todos los personajes del espectáculo. Ahora le tocó a Jorge Rial y a su hija Morena.

Martín Casar, ex novio de Morena y futbolista, en diálogo con Diarioshow se refirió a la acusación que lanzó Jaitt: “No es cierto lo que dijo. Conmigo está muy equivocada. A mí, Jorge Rial no me pagó absolutamente nada. Si ella sostiene lo contrario, que la doña muestre las facturas”.

Casar publicó una declaración en sus historias de Instagram: “Natacha Jaitt ya estás grande para estos escándalos. A mí, Jorge Rial no me pagó absolutamente nada para estar con Morena. Otra cosa... los hijos son los hijos. Vos tenés dos, mejor ponete a darles un buen ejemplo”.

En tanto, Facundo Ambrosioni, la actual pareja de la chica, se comunicó con Diarioshow para aclarar los tantos. “Es totalmente una mentira lo de Natacha Jaitt. Lo dijo porque sabe la repercusión que puede llegar a tener, pero con esas cosas no se juega. Yo estoy muy enamorado de Morena, estamos felices y bien juntos. Nos apoyamos constantemente uno al otro”, remarcó.

Natacha Jaitt se convirtió en el tema de la semana, mejor dicho en la mujer más nombrada, amada y odiada de los argentinos después de que el sábado en la mesa de Mirtha Legrandlanzara una lista de supuestos pedófilos y abusadores famosos. Nombró políticos, jueces, deportistas y periodistas que luego salieron a descalificarla y la acusaron de ser parte de una operación orquestada por los servicios de inteligencia de la Argentina.

El año pasado ya había estado en boca de todo el país cuando filtró imágenes de sus encuentros sexuales con el ex futbolista y actual relator Diego Latorre. Confesó ser su amante y se convirtió en la enemiga número uno de Yanina Latorre.

Tiene 40 años, nació en Buenos Aires pero se hizo famosa primero en España a donde llegó en búsqueda de nuevas oportunidades laborales. En nuestro país había sido modelo y había tenido algunas apariciones en los medios que ya nadie recuerda.

En el Viejo Continente tuvo mucha más suerte. Hizo el casting para entrar a Gran Hermano y quedó seleccionada como suplente. Una semana después hizo su ingreso a la casa, después que una participante la abandonara. Su destino cambió y empezó a instalarse en los medios. Participó del Bailando por un Sueño de Marcelo Tinelli, pero su paso fue fugaz. Condujo programas en radio.

Condujo programas eróticos en radio y televisión. Encontró allí su nicho. En paralelo reconoció haberse acostado con hombres a cambio de dinero. “De mucho dinero”, como dice ella.

Tuvo una hija con un ex jugador de fútbol no muy conocido. Años después tuvo un hijo varón con su primo, el actor fallecido Adrián Yospe, quien murió de cáncer. La pelea con la familia Yospe, que también es familia suya, fue escandalosa también.

En Argentina, su primer pico mediático fue cuando protagonizó un orgasmo en vivo en el programa de Chiche Gelblung, promocionando el Ficeba, primer Festival de Cine Erótico de Buenos Aires. Y ahí saltó a la Avenida Corrientes de la mano de Gerardo Sofovich.