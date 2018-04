Denuncian que una clínica de Joaquín V. González es "un matadero"

Una serie de reclamos llegaron a la mensajería de InformateSalta, reportando las malas atenciones que se estarían brindando a los pacientes en la clínica Lourdes, de la localidad de Joaquín V. González, a tal punto que algunos de los mismos fallecen en el lugar.

Según la denuncia principal que circuló en las redes en los últimos días, describe al lugar como “un matadero”. Del mismo modo apuntan a los doctores Sorayres quienes, en palabras de esta publicación, describen como inhumanos.



“Ellos duermen mientras los pacientes mueren, no dan explicaciones, tratan a los familiares como ignorantes”, afirman. Según el reclamo compartido por Tere Romero, “estuvimos con mi papá 5 días en la terapia y murieron 3 personas, no dejábamos a mi padre ni un segundo por la desconfianza que nos generaban, un día no tenía suero y los pacientes estuvieron más de 3 horas canalizados con los sueros vacíos”.

Del mismo modo, relató que negaron el traslado, no lo autorizaban y que llegaron a realizar una derivación “falsa” al San Bernardo que nunca coordinaron.

En este reclamo, la denunciante comenta que su padre terminó perdiendo su vida. Por lo tanto, decidió comentar lo vivido para alertar a los demás sobre este tipo de episodios que estarían teniendo lugar en la clínica. “Tiene que ser investigada”, solicitó.

Viralizada por la red social Facebook esta situación, decenas de personas comentaron vivencias similares en el lugar, como así hicieron eco de las malas atenciones que prestarían a los pacientes. "De terror estos doctores, los tres chiflados, son asesinos", "Es verdad lo que dicen de esa clínica, desgraciadamente mi padre también murió ahí", "Esa clínica es una sentencia de muerte para nuestros ancianos, los abuelitos entran caminando y salen en un cajón", son algunos de los mensajes dejados por la gente.