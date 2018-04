Cayó un puente pasarela de Salvador Mazza y dejó aislados a tres barrios

“Sector 5, La Playa y San Cayetano son los barrios que quedaron completamente aislados porque era la única vía de comunicación que tenían hacia el centro de la localidad, a las escuelas, hospitales, centros comerciales. La municipalidad ahora les hizo un puente precario”, señaló en InformateSalta el periodista Raúl Costes.

El secretario de Obras Públicas de la Provincia, Jorge Klix llegó al lugar pasadas las 20 horas para reunirse con los vecinos: “Prometió que en una semana, gente especializada en estructuras y puentes que pertenece al gobierno iban a hacer una evaluación para ver qué se puede rescatar del puente caído para que en un mes comiencen a trabajar los ingenieros para hacer un puente más ancho y reforzado”.

El puente había sido construido en 2010, pero hace 5 años que no registra ningún tipo de mantenimiento. “Los vecinos presentaron reiteradas notas pero no fueron escuchados. Debajo del puente caído hay un caño de media presión de gas que abastece a Salvador Mazza, los vecinos no permitían a la empresa Gasnor cerrar la llave del lado del Sector 5 porque entendían y responsabilizan a la empresa por la colocación del caño hace 2 años”, sostuvo el periodista.

Debido al desmoronamiento del puente, tres vecinos resultaron heridos. Una parte de la pasarela quedó colgando de cuatro tensores. La situación representa un enorme riesgo por la presencia de los caños de gas debajo del mismo.

“Klix se comprometió a trabajar en un proyecto de un futuro puente carretero con hormigón, pero que va a tardar un año”, sostuvo Costes.