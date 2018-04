Corredor de la Fe: Obras Públicas reconoció “falencias gravísimas” en la obra

Siguen las repercusiones en torno a los “dolores de cabeza” que sufren los vecinos de la ciudad de Salta, en torno al armado y desarmado constante de las distintas obras que contemplan el denominado Corredor de la Fe.

En los últimos episodios, en uno de los sectores supuestamente ya finalizados se necesitó remover nuevamente el adoquinado para realizar correcciones. A esto se sumaron nuevos cortes por las calles de la ciudad para proseguir con las etapas de edificaciones, las cuales están gestando cierto malestar en la ciudadanía, sobre todo en los comerciantes.

En el marco de esta situación, el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad, Wanny Caramella, se expresó al respecto asegurando al diario El Tribuno que él supervisa personalmente los trabajos y que se cambió al inspector, a la vez que distintos técnicos verifican toda la ejecución de las obras.

"Se comenzó verdaderamente a hacer la obra como debía ser ejecutada", admitió el funcionario en declaraciones al matutino local, y agregó que desde enero notaron un “cambio rotundo” en la relación que el Ejecutivo capitalino mantiene con la empresa Premoldeados del Norte, a cargo de la realización del paseo.

Del mismo modo, Caramella admitió que la obra "tenía falencias gravísimas". Así analizó dos errores en la ejecución, la primera era la mala conexión en las cañerías cloacales en algunos domicilios, mientras la segunda fue usar un relleno de base incorrecto para los adoquines.

También recalcó que, debido al soterrado del cableado, se necesitaron nuevas conexiones de aguas y cloacas, pero algunas de estas se colocaron de forma incorrecta, “algunas de ellas a contracorriente de la fluidez del agua”, según sus palabras al diario. Ésta fue la razón que provocó filtraciones de agua.





Si no está bien, no se recibe

Por otra parte, el jefe de Gabinete Municipal, Luis García Salado, declaró al matutino que es postura del intendente Gustavo Sáenz que no se recibirá la obra, si no está en las condiciones óptimas. “Se hizo un acta donde la empresa renuncia a la adjudicación de la segunda etapa si no cumple con las condiciones y plazos que solicita la Municipalidad", remarcó a El Tribuno.

Pese a todos los inconvenientes que el Corredor viene generando en el tránsito vehicular como peatonal, así como en las actividades diaria de los residentes capitalinos, García Salado destacó que “los beneficios serán mayores” para los salteños, una vez concluido el proyecto.