Diego Maradona: "Moyano tiene que hacer un paro general, la gente no llega a fin de mes"

"Me hace mucho mal que la gente no pueda llegar a fin de mes. Me hace mucho mal que el presidente en vez de poder ayudar al pueblo se pone a la altura de Trump. Tenemos en Estados Unidos una colonia seguro, porque en cualquier momento nos sacan la bandera nuestra y ponen la yanki. Me da mucha bronca todas las decisiones que tomó, a los abuelos los dejó prácticamente sin nada. De todas las promesas que hizo durante su mandato o su presentación, no hizo media. Los colegios siguen de paro… Me gustaría confrontar a Macri con Moyano. Me acuerdo una película, donde (Jimmy) Hoffa le para el país con los camioneros. Y tuvo que aflojar el presidente americano. Así que yo le diría a Moyano que lo piense a favor del pueblo, porque ni los propios que lo votaron ya lo soportan". El que habla es Diego Armando Maradona durante una entrevista desde Dubai con el programa "Perspectivas desde Buenos Aires", que conduce Jonatan Viale por CNN en Español.

Estas son las principales frases de la entrevista:

Un paro de Moyano: "Es un condicionamiento del pueblo, no es el condicionamiento de un hombre que se levantó y dijo: ’hoy me gusta hacer un paro’. No, no, no. Acá hay cosas que él (Macri) sacó por decreto, hay cosas que él tiene que poner marcha atrás y el único que lo puede hacer es Moyano".

El triunfo electoral de Macri: "Entonces estamos llenos de caraduras porque hoy con el que hablás nadie votó a Macri. Somos unos mentirosos entonces. No sé. Vivir no se vive bien, mejorar no se mejoró. No pintó el Obelisco".

Una posible vuelta de Cristina: "Sí, me gustaría. La apoyaría mucho. Le mandé flores para su cumpleaños, sé que las recibió. Me parece lo más justo que puede haber, pero bueno… A los argentinos parece que nos gusta escupir para arriba y que nos caiga en la cara".

La orden de detención contra Lula: "Es una locura, el pueblo brasilero no puede soportar que un tipo honesto como Lula da Silva, ahora es el corrupto número uno. Cuando al traidor de Temer lo acusaron y alargaron la sentencia y todo, y ahora es el juguetito de Donald Trump. Me parece que acá estamos viviendo momentos peligrosos. A Cuba la quieren engañar, a Venezuela la quieran engañar. Argentina ya fue engañada. Paraguay lo mismo. Faltaba Brasil".

Venezuela y el gobierno de Maduro: "Lo veo fuerte, ayer hablé con él. Está bárbaro, dijo que cuando termine de ganar acá, si Dios quiere, me espera para festejar en Venezuela el campoeonato. Quiero pasar por Venezuela, quiero pasar por Brasil, quiero pasar por Nicaragua".

La Selección: "Obviamente que a nadie le gusta perder por seis. A mí me tocó comerme seis en la altura con Bolivia. Esto supera todo lo que el jugador de fútbol viene masticando. Yo no me acuerdo de haber escuchado un gol de Sampaoli. O que me hayan comentado un gol de Sampaoli. Entonces él tiene que tener el respeto grande por lo que dejamos nosotros. Por lo que hicimos nosotros por la Selección argentina. La Selección argentina tiene hoy un respeto ganado, pero que se está resquebrajando porque cada vez las cosas se hacen peor. Sacamos a Grondona y ponemos a Tapia, que será un tipo bárbaro pero que vaya a hacer un asado si es un tipo bárbaro. Que no ponga a un pibito al lado de Sampaoli para pararle los bochazos, ¿entendés?. Y que Beccacece se haga cargo de la Sub 20, ¡Beccacece!. Vuelvo a repetir, ¿cuántos goles escuchamos de Beccacece?, o ¿cuántos penales atajó Beccacece?. ¿Estamos en una fábrica metalúrgica, no estamos en el fútbol argentino?

¿Aceptaría una convocatoria de Sampaoli? "No, a mí ya Sampaoli me traicionó cuando salió campeón Argentina de la Davis y me dijo que él me quería hacer un homenaje en Sevilla y después que quería hablar de fútbol. Yo le dije que sí, pero se ve que el hombre ya tenía otro pensamiento y habría tirado onda por otros lugares. No quería hablar con Maradona, quería por ahí acercarse más con la Selección que otra cosa".

Messi y el Mundial de Rusia: "A Messi lo veo fantástico. Lo único que tienen que hacer los periodistas es dejarlo tranquilo, no compararlo. No meterle por una Copa que sea rubio de ojos celestes. Déjenlo tranquilo que va a hacer su trabajo. El tema no es Messi, el tema es el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino que se equivoca. Él habló conmigo, estuvimos de acuerdo, lo recibí en mi casa acá de Dubai y ahora va a buscar a Sampaoli. Creo creo que es una falta de respeto para muchos".

El saludo de despedida: "Un beso grande, viva Argentina, viva Venezuela, viva Brasil, viva Nicaragua. Viva todos los pueblos que quieren ser dominados por el imperialismo".