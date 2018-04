Federal C: El duelo de villas se roba la atención

El primer partido de semifinal del Torneo Federal “C”, entre San Antonio y Villa Primavera, que se disputará el próximo domingo, desde las 17 horas, en el estadio Martearena, se robará la atención de los amantes del fútbol debido a que – con excepción de Gimnasia y Tiro – son los únicos equipos salteños que continúan en competencia.

Por la expectativa generada, la policía determinó que realizará un fuerte operativo en el estadio. Serán 234 efectivos los que custodiarán la seguridad.

Con respecto a lo futbolístico, San Antonio no podrá tener entre sus filas al capitán Mario Campos por una rotura del tendón de Aquiles y se perderá el torneo. Además el “Torito” Vicedo llegó a la quinta amarilla. No obstante, no fue oficializada la sanción en el boletín y en principio podría jugar la semifinal.

El equipo también sufrió las bajas de Juan Manuel Perillo y Nicolás Esquiú que dejaron la institución por problemas personales.

Por el lado de Villa Primavera, también tendrá dos bajas sensibles. El capitán Juan Pablo Mamaní llegó a la quinta amarilla y tendrá que cumplir fecha de suspensión. En tanto, Rodolfo Escalante fue expulsado ante el Carril y se perderá el partido.

Los equipos

San Antonio: Mauricio Pegini; Patricio Luna, Ezequiel Carate, Facundo Girón y Rubén Villarreal; Mauricio Haro, Martín Charaviglio , Emanuel Cáceres y Federico Rojas; Leonardo Silveira y Pablo Gonzáles Di Pauli.

Villa Primavera: Ángel Pedroso: Jesús Lambertín, Sergio Chávez, Alexis Reyes y Carlos Garnica, Jorge Pichotti, Gustavo Barrionuevo, Facundo Sánchez y Diego Carabajal ; Fabricio Reyes y Miguel Puntano.