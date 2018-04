El IPS investiga importantes casos de estafas en clínicas de Orán

La Obra Social IPS lleva a cabo un importante proceso de investigación ante posibles casos de estafas en, al menos, dos clínicas de Orán. Las pesquisas comenzaron a partir de reportes de operaciones sospechosas.

Martín Baccaro, presidente del IPS, señaló que la creación de la Unidad Detección y Prevención del Fraude, que funciona desde principio de año, tuvo que ver justamente con la aparición de hechos irregulares.

“Estas situaciones se detectan a partir de reportes de operaciones sospechosas, cuando alguien ve o escucha algo raro, observa algún inconveniente, entonces se empieza a investigar. Es decir que no siempre se parte de una denuncia concreta o una presentación formal”, sostuvo en InformateSalta.

El caso puntual que dio pie a todas las investigaciones tiene como protagonista a una empleada del organismo. Se trata de una mujer que trabajaba en la delegación de Orán y luego fue trasladada a Salta.

“A una empleada nuestra una compañera le preguntó por su salud porque figuraba como que había estado internada en un sanatorio en Orán. Ella manifestó que no había estado internada en ningún momento. A partir de allí se empezó a investigar y se detectó que la misma mujer había estado supuestamente internada en otro sanatorio de Orán”, explicó Baccaro.

El presidente de la institución indicó que son tres las áreas que están trabajando en conjunto: Detección y prevención del fraude, Auditoría interna y el cuerpo jurídico. “Cada uno cumple una función y, en éste caso, auditoría interna se ocupó de la investigación. Se entrevistaron con muchas personas, sobre todo con personas que aparecían internadas en estos sanatorios, y en muchos casos los afiliados afirmaron que no habían estado internados”.

Se habla de situaciones de internación falsa y de casos de sustitución de identidad que puede ser con o sin consentimiento del sustituido. Es decir una persona que se internó en lugar de otra o consumió servicios como estudios, atenciones de profesionales, etc. O puede ser que no se haya internado a nadie pero sí aparezca en los listados.

De esto se desprende que pueden existir casos donde se “prestaron” los carnet o el carnet simplemente no fue exhibido: “Uno no sabe si en la clínica le pidieron o no el carnet. Cuando se hace las autorizaciones para estudios también intervienen nuestros empleados, es decir que en éstos casos podría haber ocurrido errores de nuestros empleados o hasta implicaciones”, señaló Baccaro.

La gravedad del asunto, más allá del delito, radica en la pérdida económica que significa parea la Obra Social. Dinero que se debería invertir en prestaciones de afiliados, pagos de sueldos, etc.

“Hay un caso de una afiliada que manifestó haber estado internada un solo día y no tres o cuatro como figura en la facturación. También hay falencias de controles nuestros, Hay empleados que tienen que visitar a los pacientes internados, no sólo firmar papeles”, asumió.

Baccaro indicó que hay un régimen de sanciones para los prestadores, para los trabajadores del instituto y para los afiliados. “En éste último caso la situación es más delicada porque no se puede desafiliar. En el caso de los prestadores individuales se los puede excluir y desvincularlo. Uno de los sanatorios de Orán donde ocurrieron las situaciones fraudulentas pidió la baja como prestador. Por lo cual ya está desvinculada del IPS”.