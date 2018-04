Levantaron un noticiero en Rosario de la Frontera

Daniel Longalera, propietario de Frontera Visión Canal 5, decidió desvincular a un periodista y desmintió que la Municipalidad tenga injerencia en la medida. “No me gustan los medios que actúan de manera extorsionadora y que son tirabombas,” dijo.

El propietario de Frontera Visión Canal 5 de Rosario de la Frontera, Daniel Longarela, decidió levantar el noticiero que conducía el periodista Martín González, al considerar que su producto no condice con la línea editorial del medio.

En diálogo con InformateSalta, el empresario hecho por tierra las versiones que apuntaban directamente contra Gustavo Solís, intendente de la ciudad termal, por una cuestión de pauta y confirmó que la medida fue tomada pura y exclusivamente por motus propio.

En este sentido, indicó que en sus medios de comunicación promueve que se trabaje la información con seriedad y transparencia, requisitos que no cumplía González. “No me gustan los medios que actúan de manera extorsionadora y que son tirabombas. Este periodista actuaba de manera irresponsable,” indicó.