Pase libre: “Ningún estudiante va a quedar sin estudiar porque no pueda viajar”

El presidente de la AMT, Federico Hanne, respondió al grupo de estudiantes que pidió dejar sin efecto la restricción de 100 pasajes al mes. Aclaró que no se trata de una limitación sino de imponer orden para que no exista un mal uso del beneficio.

Un grupo reducido de estudiantes se manifestó hoy en las puertas de la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMT) en contra de la restricción de 100 pasajes por mes a los beneficiarios del pase libre y exigiendo que Federico Hanne, presidente del organismo, mantenga una reunión con ellos afuera del edificio.

Dichas condiciones no fueron bien vistas por el funcionario provincial, quien consideró que no era correcto dialogar en la calle. “Ellos insistieron en que yo asista a la asamblea a la calle. A mí me parece que de esa forma no se puede discutir absolutamente nada,” dijo por FM Express.

En este sentido, subrayó que les ofreció mantener una mesa de conversación en el horario en que ellos dispongan pero dentro de las oficinas, a lo que recibió una respuesta negativa. “Me parece que el método no es compartido por casi nadie, porque acá lo que estamos hablando es de una situación de no diálogo. Hay temas que son realmente claros y que están mostrando que el modus operandis es el mismo que estuvieron en su momento con el gobernador,” indicó.

Para tranquilidad de todos los beneficiarios, Hanne aseguró que el objetivo no es limitar a los estudiantes sino por el contrario controlar que no se haga un mal uso del pase libre. “La masa de estudiantes no vio afectada sus necesidades de movilización, más del 99% de los alumnos no se vio afectado para nada, no tuvieron inconvenientes y siguieron pudiendo viajar y entendemos que esto no está para nada cercenado,” expresó.

Finalmente, aclaró que tendrán en cuenta aquellos casos que por situaciones puntuales necesiten más viajes por mes. “Ningún estudiante va a poder quedar sin estudiar porque no pueda viajar. Ahora si lo que estamos hablando acá es de una situación de irracionalidad de la lucha por la lucha misma, se vuelve muy difícil atendernos. Pero más allá de eso estamos totalmente dispuestos y es obligación de cada funcionario,” concluyó.