Pidieron ver los expedientes judiciales por la inamovilidad de los jueces

Entre los firmantes de la nota se encuentra el ex Fiscal de Corte y ex Diputado de la UCR, Alejandro Saravia, la ex jueza de la Corte de Justicia María Cristina Garros Martínez, el ex Ministro de Gobierno Santos Jacinto Dávalos, el ex Juez de la Corte de Justicia Alfredo Puig, la ex Senadora Nacional y ex Secretaria General de la Gobernación, Sonia Escudero y el ex Diputado Provincial Fernando Chamorro, entre otros ex.

Textualmente la nota dice: “Los abajo firmantes se presentan por derecho propio y constituyendo a los efectos legales domicilio procesal en XX de esta ciudad, a los efectos de solicitar formal vista de los Expedientes Judiciales que se encontrarían sustanciando en ese estrado referidas a la cuestión de la llamada inamovilidad de los jueces de Corte, vía acción de inconstitucionalidad y otras, de existir”.

En la Corte de Justicia se tramitan dos acciones de inconstitucionalidad contra el artículo 156 de la Constitución de la Provincia que se refiere a la duración del mandato de los jueces de ese Tribunal. En el trámite, ambas presentaciones aún no tienen Corte, ya que se excusaron los seis miembros actuales y se sortearon de entre los miembros del Tribunal de Impugnación los miembros de la Corte Ad Hoc. El Director del proceso fue designado por ser el primero en ser sorteado el Juez del Tribunal de Impugnación Ramón Medina, habiéndose sorteado en el mismo acto los otros seis jueces, quienes antes de ser notificados pidieron leer el expediente. De la lectura de las presentaciones habría por lo menos dos excusaciones más, por lo que técnicamente el nuevo Tribunal no está integrado aún.

No lo estará incluso hasta que los jueces ya constituidos, analicen las excusaciones de los seis jueces de Corte originarios. Allí sí quedará formalmente integrada la Corte de Justicia para intervenir en la Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 156 de la misma Constitución Provincial.