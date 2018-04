El Día Mundial de la Salud se celebra en los parques del Bicentenario y de La Familia

Gobierno de Salta/ Hoy, 7 de abril el Día Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud Pública, a través de sus distintas dependencias, realiza jornadas de promoción de salud en los parques del Bicentenario y de La Familia, en las zonas norte y sureste de la ciudad de Salta, respectivamente, desde las 10 y hasta las 13.

En ambas sedes se instalarán stands de los diferentes centros de salud, programas y otras dependencias sanitarias en los que se expondrán las respectivas carteras de servicio, se realizarán actividades de difusión y de promoción de salud y de estilos de vida saludables, en las que se invita a participar a la comunidad.

Algunos consejos para una vida con salud son: hacer cuatro comidas y dos colaciones diarias, tomar dos litros de agua por día, hacer al menos 30 minutos de ejercicio diario, no automedicarse, no fumar y evitar espacios con humo de tabaco, no excederse en el consumo de alcohol, reducir el consumo de sal, efectuarse un chequeo médico una vez al año.

¿Por qué es el Día de la Salud?

La fecha fue instituida para conmemorar la fundación de le Organización Mundial de la Salud, ocurrida el 7 de abril de 1948 y es una ocasión para reflexionar acerca de la importancia de la salud física y mental para el desarrollo de una vida productiva y feliz. El lema de este año es: “La salud para todos”.