Fotos: Sol Pérez se desnudó para imitar a Marilyn Monroe

La ex Chica del Clima formó parte de una sensual producción realizada por Cristina Pérez, quien se inspiró en una icónica sesión hecha por la inolvidable rubia en 1962.

Sol Pérez se animó a posar desnuda en una pileta como lo hizo Marilyn Monroe para la lente del fotógrafo Lawrence Schiller en 1962.

Cristina Pérez convocó a Sol Pérez para su segundo fotorreportaje en Telefe Noticias. La periodista sorprendió con sus cualidades fotográficas e hizo posar a la ex Chica del Tiempo tal como lo hizo la inolvidable Marilyn para Lawrence Schiller el 23 de mayo de 1962, durante el rodaje de Something’s got to give.

Al igual que la mujer catalogada como la más bella de la historia, Sol recreó la escena en la piscina donde la actriz se quita el traje de baño, quedando totalmente desnuda.

En octubre de 2017, la casa de subastas Heritage Auctions de Nueva York, puso a la venta 12 imágenes de Marilyn nadando desnuda en una pileta.

Además, la futura panelista de “Pampita Online”, señaló: “Muchas veces está la idea de que uno se saca fotos para seducir a otros y en realidad lo hacés porque te gustás vos y te gusta verte. Cuando me saco una foto pienso, ¿me gusta a mí esa foto?”.

“No hay que vivir en la burbuja del que dirán Hay que vivir siendo uno mismo”, agregó.

Por último, manifestó sobre el amor: “No sé si creo mucho en el amor, creo que el amor es medio como la felicidad, que son como instantes. Todo en la vida son momentos”, dijo. Y confesó su sueño de casarse. “Soy re conservadora, súper fiel, no salgo a bailar, no tomo alcohol, no soy lo que todo el mundo piensa”.